Українським готелям знову почнуть присвоювати «зірки»

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Функції оцінювання готелів планують передати установам, уповноваженим Національним агенством акредитації України

Кабінет міністрів України зареєстрував постанову про внесення змін до Порядку встановлення категорій готелям, якою пропонує відновити присвоєння зірок.

Текст постанови презентували для публічного обговорення на сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

З початку 2018 року в Україні призупинили присвоєння категорій готелям через розформування держоргану, який цим займався — УкрСЕПРО. Наразі ж, у Кабміні хочуть відновити цей процес.

Так, функції оцінювання готелів планують передати установам, уповноваженим Національним агенством акредитації України.

Також, за розрахунками аналітиків, дохідність номерів у київських готелях з початку року зросла. У першому кварталі 2018 року середня дохідність готельного номеру в Києві зросла до 49 доларів, що на 16% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Зокрема, за перші 3 місяці на 1,8 відсоткових пунктів зросла заповнюваність номерів столичних готелів.