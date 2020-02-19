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    Українським шахтарям доведеться шукати нову роботу, бо видобуток вугілля нерентабельний, – міністр

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    Українським шахтарям доведеться шукати нову роботу, бо видобуток вугілля нерентабельний, – міністр

    Спалювання вугілля має залишитися в минулому, натомість в Україні необхідно розвивати відновлювальну енергетику, заявив Оржель

    У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України повідомили, що планують поступово припинити видобуток вугілля та закрити шахти, а для шахтарів знайти нові робочі місця.

    Про це повідомив міністр енергетики Олексій Оржель, передає пресслужба відомства.

    «Ми стаємо більш ефективними, а це означає, що нашим людям, які працюють в енергетиці, треба пропонувати нове майбутнє. Треба шукати для них нові робочі місця: уряд, поважаючи роботу шахтарів, шукає, як реалізувати задумане», – заявив Оржель.

    Він зазначив, що спалювання вугілля має залишитися в минулому, натомість в Україні необхідно розвивати відновлювальну енергетику.

    Крім цього, зі слів міністра енергетики, держава наразі закуповує вугілля для українських ТЕС, яке у повній мірі не споживається, зокрема, через зміни клімату і теплу зиму.

    «До того ж ми авансом сплачуємо за вугілля на складах наших ТЕС більше, ніж ми спалюємо, тому що змінився клімат. Будьмо відверті, видобуток вугілля в нових умовах є нерентабельним», – додав Оржель.

    Раніше в уряді повідомляли, що хочуть закрити лише збиткові державні шахти та знайти нову роботу для їх працівників.

    Нагадаємо, директор НАБУ назвав схожими формули «Роттердам +» і «Амстердам +»Нагадаємо, 28 січня уряд ухвалив рішення прив'язати максимальне значення ціни на газ для населення і теплокомуненерго до вартості газу на нідерландському газовому хабі TFF. Зокрема, урядова постанова визначає, що ціни на газ, який «Нафтогаз» продає населенню і теплокомуненерго, не можуть бути нижчі від середніх цін, які встановлюються на TFF протягом 1–22 числа попереднього місяця.

    До слова, 17 лютого у Польщі шахтарі вийшли на попереджувальний страйк. На 25 лютого було заплановано страйковий референдум. 28 лютого гірники з Сілезії планують провести демонстрацію у Варшаві.

    На початку лютого екоактивісти в Німеччині захопили теплоелектростанцію. На знак протесту проти проєкту закону німецького уряду про відмову від вугільної енергетики вони на кілька годин захопили теплоелектростанцію у місті Даттельн неподалік від Дортмунда на заході країни.

    У схваленому німецьким урядом законопроєкті йдеться, що ФРН має припинити виробництво електроенергії з вугілля до 2038 року. Природоохоронні організації та екоактивісти виступають за більш ранню відмову від вугільної енергетики та вважають заходи уряду недостатніми. 

     

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