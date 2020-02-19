Гончарук: лише три області надали інформацію про незаконний видобуток корисних копалин



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Два тижні тому Олексій Гончарук давав доручення надати інформацію про факти імовірного незаконного видобування корисних копалин у регіонах

Нарада з головами ОДА була присвячена боротьбі з тіньовими ринками і корупційними схемами в різних галузях

Лише три облдержадміністрації — Тернопільська, Харківська та Чернівецька надали інформацію щодо незаконного видобування корисних копалин у регіонах.

Про це прем’єр Олексій Гончарук заявив на селекторній нараді з керівниками ОДА.

Нарада була присвячена боротьбі з тіньовими ринками і корупційними схемами в різних галузях.

«Два тижні тому я давав доручення надати інформацію про факти імовірного незаконного видобування корисних копалин у регіонах. На сьогодні це зробили лише три ОДА — Тернопільська, Харківська та Чернівецька. Сім областей взагалі нічого не подали, решта 15 областей — надали інформацію частково або повністю відсутня інформацію щодо координат цих об’єктів», - заявив Гончарук.

Він доручив до кінця цього тижня підготувати всю необхідну інформацію щодо незаконного видобування корисних копалин від усіх областей. Держгеонадра також підготують відповідний план заходів.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила підприємство в нелегальному видобутку вугілля на 8 млн грн на Донеччині.