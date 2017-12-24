Українським військовим в зоні АТО передали Вифлеємський вогонь миру

Протягом новорічних і різдвяних свят вогонь буде пронесено майже по всій лінії зіткнення

Українські бійці у зоні АТО отримали від скаутів-пластунів Вифлеємський вогонь миру. Про це повідомляє прес-служба Міноборони. «Українські скаути-пластуни доставили Вифлеємський вогонь миру до району проведення АТО. Протягом новорічних і різдвяних свят вогонь буде пронесено майже по всій лінії зіткнення та передано всім підрозділам та



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Українські скаути-пластуни доставили Вифлеємський вогонь миру до району проведення АТО

Протягом новорічних і різдвяних свят вогонь буде пронесено майже по всій лінії зіткнення

Українські бійці у зоні АТО отримали від скаутів-пластунів Вифлеємський вогонь миру.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

«Українські скаути-пластуни доставили Вифлеємський вогонь миру до району проведення АТО. Протягом новорічних і різдвяних свят вогонь буде пронесено майже по всій лінії зіткнення та передано всім підрозділам та з’єднанням, які боронять Україну від проросійських окупантів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив один з організаторів акції Роман Орищенко, четвертий рік поспіль пластуни привозять на схід України Вифлеємський вогонь, «щоб він завжди зігрівав воїнів у каплицях, а також передавав теплоту сердець тих, хто чекає на вас вдома».

У свою чергу воїни висловили вдячність скаутам за вогонь і сподіваються, що він принесе не лише мир і славу в Україну.

Нагадаємо, цьогоріч Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну 17 грудня.

Довідка: Вифлеємський вогонь миру - міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає в поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

Вперше Вогонь до України потрапив ще 1992 року, але як приватна ініціатива окремих пластунів. Офіційно ж відлік ведеться від 1998 року.