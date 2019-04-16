З початку року в Україні зростає обсяг виробництва сільськогосппродукції графіка



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Сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги виробництва на 7,7%

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції з початку року збільшився на 3,4%

У січні-березні 2019 року індекс сільськогосподарської продукції в порівнянні із січнем-березнем 2018 року склав 103,4%.

Про це свідчать дані Держстату.

Зазначається, що сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги виробництва на 7,7%, господарства населення - зменшили на 1,5%.

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Нагадаємо, у січні-лютому 2019 року приріст обсягів виробництва продукції рослинництва та тваринництва склав 3%.

Як повідомлялося раніше, Україна встановила новий рекорд з експорту яблук, а на Одещині бізнесмен вирощує мандарини та гранат у відкритому ґрунті.