З початку року в Україні зростає обсяг виробництва сільськогосппродукції

З початку року в Україні зростає обсяг виробництва сільськогосппродукціїграфіка
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Сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги виробництва на 7,7%
Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції з початку року збільшився на 3,4%
У січні-березні 2019 року індекс сільськогосподарської продукції в порівнянні із січнем-березнем 2018 року склав 103,4%.
Про це свідчать дані Держстату.
Зазначається, що сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги виробництва на 7,7%, господарства населення - зменшили на 1,5%.
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Нагадаємо, у січні-лютому 2019 року приріст обсягів виробництва продукції рослинництва та тваринництва склав 3%.
Як повідомлялося раніше, Україна встановила новий рекорд з експорту яблук, а на Одещині бізнесмен вирощує мандарини та гранат у відкритому ґрунті.