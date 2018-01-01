Український борщ «вийшов» на американський ринок

«Вашингтон Пост» вчить американців, як варити борщ

Американське видання The Washington Post розповіло про корисні властивості українського борщу. Про це розповіла телеведуча «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе у Facebook. «Борщ офіційно вийшов на американський ринок. «Вашингтон Пост» вчить американців, як його варити, і розповідає про корисні властивості



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«Вашингтон Пост» вчить американців, як варити борщ

Американське видання The Washington Post розповіло про корисні властивості українського борщу.

Про це розповіла телеведуча «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе у Facebook.

«Борщ офіційно вийшов на американський ринок. «Вашингтон Пост» вчить американців, як його варити, і розповідає про корисні властивості борщу:)» - написала вона.

Авторка статті у The Washington Post про українську страву Еллі Крігер назвала її «розкішною їжею».

«Іноді я купую продукти з конкретним рецептом на увазі, але частіше я виходжу на ринок і нехай інгредієнти говорять зі мною. Нещодавня поїздка туди завантажила мої сумки купою чудових свіжих овочів: моркви, буряка, кореня селери та цибулі, поряд з гарною твердою головкою капусти. Я багато розмірковував дорогою додому, уявляючи всі різноманітні страви, які я міг би створити з цих продуктів. Але коли на думку прийшов борщ, то питання було вирішене. Жодна страва не може подати ці інгредієнти більш синергічно, перетворюючи овочі в домашню, але розкішну їжу...», - пише оглядач WP.

«Цей рецепт борщу - те, що я зробила... Він включає в себе шматочки м'якої яловичини, які треба варити з овочами в бульйоні упродовж приблизно години, поки все не стане м'яким», - написала Крігер.