Український борщ «вийшов» на американський ринок
- Сьогодні, 22:47
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«Вашингтон Пост» вчить американців, як варити борщ
Американське видання The Washington Post розповіло про корисні властивості українського борщу.
Про це розповіла телеведуча «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе у Facebook.
«Борщ офіційно вийшов на американський ринок. «Вашингтон Пост» вчить американців, як його варити, і розповідає про корисні властивості борщу:)» - написала вона.
Авторка статті у The Washington Post про українську страву Еллі Крігер назвала її «розкішною їжею».
«Іноді я купую продукти з конкретним рецептом на увазі, але частіше я виходжу на ринок і нехай інгредієнти говорять зі мною. Нещодавня поїздка туди завантажила мої сумки купою чудових свіжих овочів: моркви, буряка, кореня селери та цибулі, поряд з гарною твердою головкою капусти. Я багато розмірковував дорогою додому, уявляючи всі різноманітні страви, які я міг би створити з цих продуктів. Але коли на думку прийшов борщ, то питання було вирішене. Жодна страва не може подати ці інгредієнти більш синергічно, перетворюючи овочі в домашню, але розкішну їжу...», - пише оглядач WP.
«Цей рецепт борщу - те, що я зробила... Він включає в себе шматочки м'якої яловичини, які треба варити з овочами в бульйоні упродовж приблизно години, поки все не стане м'яким», - написала Крігер.