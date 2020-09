Український канадець зробив найбільшу в історії Канади пожертву університету



250 млн доларів отримає від Темертея медичний факультет університету Торонто

Фонд Temerty Foundation, заснований канадським підприємцем і меценатом українського походження Джеймсом (Джимом) Темертеєм, надав Торонтському університету (The University of Toronto) 250 млн доларів на підтримку досліджень у галузі охорони здоров’я.

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Він зазначив, що цей грант є найбільшим в історії Канади та однією з найбільших пожертв, зроблених на міжнародному рівні медичному факультету.

«У четвер український канадець Джеймс Темертей і його родина подарували Університету Торонто 250 мільйонів доларів – це найбільший меценатський дар в історії країни», – написав він.

Шевченко зазначив, що життя Темертея – вражаюча сага успіху і щедрості.

«Темертей народився в розкуркуленій родині на Донеччині, дитиною приїхав до Канади і збудував багатомільярдний бізнес. Але Україна і українська громада знають його як мецената–візіонера, який десятиліттями фінансує трансформаційні проекти для України – Ukrainian–Jewish Encounter, Help Us Help the Children і багато іншого», – розповів посол.

За його словами, гроші, які Темертей цього разу дарує університету, мають закріпити торонтійське лідерство у сфері штучного інтелекту в медицині.

«Факультет відтепер і довічно називатиметься Temerty Faculty of Medicine. Окрема програма має допомогти і українським студентам. Я мав честь представляти Україну на дарчій церемонії. Сміливий план розвитку для університету, розповідь Темертея про конституцію його родини (у яку записані – поміж іншим – допитливість і щедрість), слова вдячності від Трюдо, керівників провінції та міста... Букет емоцій: велика гордість за українця і українців, захоплення сміливістю планів і масштабом щедрості, повага і вдячність», – резюмував Шевченко.