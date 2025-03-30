Скандальний суддя Вовк, звільнений «за статтею», отримав на прощання понад 3,5 млн грн

За останні два роки екссуддя Вовк отримав за те, що числився у непрацюючому суді, 3,52 млн грн виплат

Павло Вовк став відомим на всю країну завдяки історії з «плівками НАБУ»

Голова ліквідованого у 2022 році Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк був звільнений лише у березні 2025 року за вчинення істотного дисциплінарного проступку. І пішов на вільні хліба Вовк зі значними виплатами. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Суддя Вовк отримав на прощання кошик з мільйонами. Бухгалтерія ОАСК показала документи».

За останні два роки екссуддя Вовк отримав за те, що числився у непрацюючому суді, 3,52 млн грн виплат. З них 225,8 тис. грн склали доплата за науковий ступінь, 157,6 тис. грн допомога на оздоровлення, 150,5 тис. грн доплата за адміністративну посаду (голови суду). Приємний бонус – 109,4 тис. «капнуло» грн доплати за таємність.

Всього, протягом 2023-2024 років і січень-лютий 2025 року судді ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва отримали 157 млн грн заробітної плати.

Станом на початок березня 2025 року у штаті ОАСК було 43 служителі Феміді. Також в апараті суду нараховувалося 24 працівника.

Нагадаємо, що Верховна Рада 13 грудня 2022 року проголосувала в цілому закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Ініціатором законопроєкту виступив президент Володимир Зеленський.

У 2019-2020 роках суспільство із так званих «плівок НАБУ» дізналося, що коїлося про у кабінеті голови цього суду Павла Вовка: було зафіксовано, як служителі Феміди готували захоплення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів та Вищою радою правосуддя. За версію слідства, низка суддів ОАСК «ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес-кіл».

За лічені місяці до великої війни ОАСК взагалі вляпався у надпідозрілу історію – узяв до розгляду позов президента-втікача Віктора Януковича. Той оскаржував рішення Верховної Ради, датовані 2014-2015 роками! Зокрема, експрезидент просив визнати протиправною і скасувати постанову Ради про його самоусунення від виконання конституційних повноважень і призначення позачергових президентських виборів.

Окружний адміністративний суд тягнув із розглядом двох позовів Януковича до кінця квітня 2022 року. Існує версія, що судді ОАСК навмисно «маринували» справи Януковича, очікуючи на розвиток подій на фронті.