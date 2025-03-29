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Росіяни перекидають ППО і РЕБ із Криму на Херсонщину – АТЕШ

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Росіяни перекидають ППО і РЕБ із Криму на Херсонщину – АТЕШ
Партизани також фіксують паніку серед окупантів
колаж: glavcom.ua

Партизани зафіксували переміщення техніки на окуповану частину Херсонської області

Російські військові перекидають ППО і РЕБ із Криму в Херсонську область. Партизани також фіксують паніку серед окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на партизанський рух «АТЕШ».

Агенти «АТЕШ» повідомляють, що після серйозних втрат у районі лінії бойового зіткнення командування вживає термінових заходів щодо посилення оборони, зокрема шляхом перекидання техніки з Криму.

За даними джерел партизанів, у регіон активно доправляють комплекси радіоелектронної боротьби, включно із системою «Поле-21», призначеною для придушення зв'язку і протидії українським БПЛА, артилерії та авіації.

«Також фіксується зростання кількості засобів ППО, особливо поблизу стратегічних напрямків», – розповіли в АТЕШ.

За словами представників АТЕШ, ця поспішність зумовлена не лише втратою техніки, а й високою смертністю серед російських солдатів. Важливу роль у цьому відіграють точні координати, які українські сили отримують від партизанів та місцевих жителів.

«Завдяки їхній сміливості вдається наносити точні удари по ворожих складах, техніці та командних пунктах», – зазначили в АТЕШ.

Нагадаємо, Повітряні Сили ЗСУ 27 березня успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску «Погар», що в районі Случовська Брянської області РФ. Зазначається, що у результаті ураження знищено військову інфраструктуру пункту пропуску разом із засобами зв’язку та радіоелектронної боротьби, систему відеоспостереження та інші технічні засоби. За попередньою інформацією ліквідовано від 15 до 40 окупантів.

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Теги: Крим Атеш

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