Авіакатастрофа F-16 в Україні: ДБР повідомило, як просувається розслідування

У межах кримінального провадження наразі проводяться 11 експертиз

Розслідування авіакатастрофи винищувача F-16 в Україні, яка сталася 26 серпня 2024 року та забрала життя пілота Олексія «Moonfish» Меся, триває. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на запит hromadske до Державного бюро розслідувань (ДБР).

У ДБР повідомили, що у межах кримінального провадження наразі проводяться 11 експертиз. Зокрема, тривають інженерно-транспортна, військова, судово-медична, комп'ютерно-технічна (аналіз бортового самописця) та товарознавча експертизи.

Зазначається, що остаточні висновки щодо причин катастрофи та можливої відповідальності посадових осіб будуть зроблені лише після завершення експертиз та аналізу всіх зібраних доказів.

Нагадаємо, 26 серпня розбився один із винищувачів F-16, які Україна отримала від союзників. У Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся, який керував літаком. Він загинув 26 серпня, під час масованої атаки РФ на Україну. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник.

Видання Breaking Defense припускало, що український літак F-16, яким керував льотчик Олексій Месь, імовірно, зазнав авіатрощі через влучання уламків збитої російської ракети.

Пізніше з'явилася інформація, що Україна через США збила свій F-16 із ЗРК Patriot влітку 2024 року. Про це повідомляє WSJ з посиланням на джерела.

Зазначається, що збиття сталося через дружній вогонь із ЗРК Patriot, хоча Україна цього офіційно не повідомляла. Проблема виникла через тактичну мережу Link 16, яка допомагає пілотам уникати небезпеки під час обстрілів ракетами та дронами, передаючи їхнє місцезнаходження військовим на землі.