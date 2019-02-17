  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український карикатурист висміяв курйоз із Путіним-дзюдоїстом

    • Розсилка
    Український карикатурист висміяв курйоз із Путіним-дзюдоїстом

    З'явилася нова робота Андрія Петренка

    У мережі показали карикатуру українського художника Андрія Петренка на президента Росії Володимира Путіна.

    Карикатуру у Twitter оприлюднив блогер Фашик Донецький.

    Карикатура виникла як реакція на нещодавню подію. 14 лютого, в Російській Федерації під час тренування з дзюдо Путін отримав травму, через яку довелося звертатися до лікарів.

    На малюнку можна побачити дзюдоїста, схожого на Путіна із прапорцем Росії на кімоно. На карикатурі також є напис «Я всех вас кину».

    Раніше російський карикатурист Сергій Йолкін створив нову карикатуру про президента РФ Володимира Путіна. У зображенні карикатурист висміяв висловлювання Путіна, в якому той порівняв мощі святих із тілом радянського вождя Володимира Леніна у мавзолеї.

    Читайте також
    Путін дзюдо Twitter робота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ