Український карикатурист висміяв курйоз із Путіним-дзюдоїстом



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З'явилася нова робота Андрія Петренка

У мережі показали карикатуру українського художника Андрія Петренка на президента Росії Володимира Путіна.

Карикатуру у Twitter оприлюднив блогер Фашик Донецький.

Карикатура виникла як реакція на нещодавню подію. 14 лютого, в Російській Федерації під час тренування з дзюдо Путін отримав травму, через яку довелося звертатися до лікарів.

На малюнку можна побачити дзюдоїста, схожого на Путіна із прапорцем Росії на кімоно. На карикатурі також є напис «Я всех вас кину».

Крутая работа Украинского карикатуриста Petrenko pic.twitter.com/UO2MFpxvsF — Фашик Донецкий (@FashDonetsk) 16 лютого 2019 р.

Раніше російський карикатурист Сергій Йолкін створив нову карикатуру про президента РФ Володимира Путіна. У зображенні карикатурист висміяв висловлювання Путіна, в якому той порівняв мощі святих із тілом радянського вождя Володимира Леніна у мавзолеї.