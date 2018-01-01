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    Російський карикатурист висміяв слова Путіна про Леніна і мощі

    Путін порівняв тіло Леніна з мощами святих
    Російський карикатурист Сергій Йолкін створив нову карикатуру про президента РФ Володимира Путіна. У зображенні карикатурист висміяв висловлювання Путіна, в якому той порівняв мощі святих із тілом радянського вождя Володимира Леніна у мавзолеї. Карикатура опублікована на Facebook-сторінці DW (російською). Так, зображення розділене на дві
    • Сьогодні, 07:57
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    <span>Путін і Ленін</span>
    Путін і Ленін

    Путін порівняв тіло Леніна з мощами святих

    Російський карикатурист Сергій Йолкін створив нову карикатуру про президента РФ Володимира Путіна. У зображенні карикатурист висміяв висловлювання Путіна, в якому той порівняв мощі святих із тілом радянського вождя Володимира Леніна у мавзолеї.

    Карикатура опублікована на Facebook-сторінці DW (російською).

    Так, зображення розділене на дві частини.

    На одній частині Путін стоїть перед дверима до мавзолею зі словами «Це ж мощі». На другій частині карикатури з мавзолею лунає відповідь «Та ти на себе подивися».

    Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін порівняв мавзолей Леніна зі сховищем мощів християнських святих. Таку думку він висловив в інтерв'ю для фільму «Валаам». Його фрагмент показали в програмі «Вєсті нєдєлі» на телеканалі «Росія 1».

    «Ось дивіться, Леніна поклали в мавзолей. Чим це відрізняється від мощів святих для православних, та просто для християн? Коли мені кажуть, що немає, в християнстві немає такої традиції, ну як же немає, в Афон їдьте, подивіться там, мощі святі є, та й у нас ось тут теж святі мощі», - сказав Путін.

    Президент РФ також підкреслив, що ідеологія комунізму, яку будували в СРСР, «дуже схожа на християнство».

    Росія Путін СРСР
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