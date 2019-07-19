Український катер «Слов’янськ» завершив випробування у США



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Прибуття «Слов’янська» до України очікується восени цього року

Під час випробувань на борту Р-191 були присутні й українські екіпажі катерів типу «Айленд»

У бухті Арундле (штат Меріленд, США) завершив заводські, швартові та ходові випробування український катер «Слов’янськ» (бортовий номер Р-191). Про це повідомляє інформагентство Міноборони України «АрміяInform».

Під час ходових випробувань на борту Р-191 були присутні й українські екіпажі катерів типу «Айленд», які зараз проходять десятитижневий курс підготовки на базі Морського інституту технологій та аспірантури (MITAGS) місто Лінтікум.

Для українських екіпажів це було перше знайомство з катерами безпосередньо в морі. Вони мали змогу спостерігати за особливостями організації швартових робіт, проведенням маневрених та швидкісних випробувань «Айлендів».

«Також українські моряки переконалися в ефективності нового встановленого обладнання та стабільній роботі головних систем», - йдеться у повідомленні.

Патрульний катер «Слов’янськ» наразі є основною платформою для підготовки українських військових моряків із двох екіпажів, допоки катер «Старобільськ» (Р-190) не завершить дообладнання та не пройде ходові випробування.

Прибуття «Старобільська» та «Слов’янська» до України очікується восени цього року.

Джерело: УНІАН