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    Український катер «Слов’янськ» завершив випробування у США

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    <p>Прибуття &laquo;Слов&rsquo;янська&raquo; до України очікується восени цього року</p> - Український катер «Слов’янськ» завершив випробування у США

    Прибуття «Слов’янська» до України очікується восени цього року

    Під час випробувань на борту Р-191 були присутні й українські екіпажі катерів типу «Айленд»

    У бухті Арундле (штат Меріленд, США) завершив заводські, швартові та ходові випробування український катер «Слов’янськ» (бортовий номер Р-191). Про це повідомляє інформагентство Міноборони України «АрміяInform».

    Під час ходових випробувань на борту Р-191 були присутні й українські екіпажі катерів типу «Айленд», які зараз проходять десятитижневий курс підготовки на базі Морського інституту технологій та аспірантури (MITAGS) місто Лінтікум.

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    Для українських екіпажів це було перше знайомство з катерами безпосередньо в морі. Вони мали змогу спостерігати за особливостями організації швартових робіт, проведенням маневрених та швидкісних випробувань «Айлендів».

    «Також українські моряки переконалися в ефективності нового встановленого обладнання та стабільній роботі головних систем», - йдеться у повідомленні.

    Патрульний катер «Слов’янськ» наразі є основною платформою для підготовки українських військових моряків із двох екіпажів, допоки катер «Старобільськ» (Р-190) не завершить дообладнання та не пройде ходові випробування.

    Прибуття «Старобільська» та «Слов’янська» до України очікується восени цього року.

    Джерело: УНІАН

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