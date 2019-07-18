Європарламент підтримав резолюцію щодо українських бранців Кремля



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Україна залишається в порядку денному Європарламенту

Сьогодні 458 депутатів Європарламенту підтримали резолюцію щодо українських політичних в‘язнів в Росії. Про це написала у своєму «Фейсбуці» віцеспікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Це майже 75% присутніх в залі депутатів, це найвища підтримка резолюції , яка вимагає від РФ негайного звільнення наших! Делегація «Європейської солідарності» на чолі з П. Порошенком вітають це рішення Європарламенту», - зазначила вона.

«Ми робили все, що від нас залежить, аби текст майбутньої резолюції був максимально жорстким до РФ. Всі ці « круглі столи» , організовані лобістами Кремля напередодні, не мали жодного результату - у виступах європейських політиків максимально жорсткі і чесні заяви про агресію Путіна, незаконне утримання наших моряків і в‘язнів», - додала вона.

Вона також зазначила, що як правило, на дебатах в ЄП небагато депутатів, але саме сьогодні їх зібралася повна зала. Адже, Україна залишається в порядку денному Європарламенту.

«Й дуже активно виступають наші друзі, політики, з якими вчора наша делегація мала зустрічі. Вони називають прізвища наших політв‘язнів, вони говорять про повне ігнорування РФ норм міжнародного права. Європейські депутати більш адекватні в своїх оцінках ситуації в Україні, російської агресії, ніж деякі українські «нові» і «не дуже нові» обличчя», -підкреслила Геращенко.

Раніше повідомлялося, що сьогодні новообраний Європейський парламент проведе дебати та голосуватиме за резолюцію щодо українських політичних в’язнів Кремля.

Нагадаємо, у новообраному Європарламенті 17 липня пройшла перша зустріч групи «Друзі України» і команди п’ятого президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка.

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