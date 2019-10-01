Український паспорт піднявся в світовому рейтингу



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Україна за три місяці не отримала безвізовий режим з новими країнами, але піднялася на одну позицію в рейтингу

В останньому кварталі 2019 року Україна піднялася на одну сходинку в рейтингу паспортів світу - на 43-тє місце. Про це свідчать дані, складені компанією Henley & Partners для оновленого Індексу паспортів, опублікованого у вівторок, 1 жовтня.

Незважаючи на поліпшення позицій в рейтингу, кількість безвізових країн залишилася колишньою - 126. Таким чином, зміна позиції відбулася за рахунок пересування інших держав в рейтингу.

Зазначимо також, що минулого тижня Україна підписала угоду про безвізовий режим з Еквадором. Також 24 вересня Україна підписала угоду про безвізовий режим з Колумбією. Коли запрацює безвіз із цими країнами наразі МЗС України не повідомляє.

У той же час, трійка лідерів рейтингу за три місяці не змінилася. Перше місце в Індексі займають Японія і Сінгапур. Паспорти цих країн дозволяють відвідувати без візи 190 напрямків з 227 можливих.

Друге місце розділили Німеччина, Фінляндія і Південна Корея - 188 безвізових країн. На третьому рядку і досі Данія, Італія та Люксембург - 187 напрямків.

Великобританія і США все також на шостому місці - найнижчому з 2010 року. У 2014 році обидві країни займали 1-ше місце в рейтингу.

Найбільш успішними три місяці стали для ОАЕ. Країна піднялася на рекордні п'ять рядків, отримавши безвізовий доступ у деякі африканські країни. Зараз ОАЕ займають 15-те місце (172 напрямки).

Мальта і Кіпр, які відомі програмами отримання громадянства через інвестиції, поліпшили свої показники. Громадяни Мальти можуть відвідувати без візи 183 країни світу. Кіпр розділив 14-те місце з Монако - 173 країни.

Афганістан знаходиться на останньому, 107-му місці Індексу з безвізовим доступом у 25 країн.