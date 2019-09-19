Суд повернув українське громадянство адепту «руського міра» єпископу Гедеону документ



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Українське громадянство Юрія Харона було скасовано ще в червні 2018 року

У священнослужителя вилучили український закордонний паспорт через те, що він має громадянство кількох країн

Окружний адміністративний суд Києва зобовʼязав Державну міграційну службу повернути українське громадянство епископу РПЦ в Україні (раніше УПЦ МП) Гедеону (Юрій Харон), відомому також як скандальний намісник «Десятинного монастиря».

Про це йдеться в постанові суду, яку оприлюднили ЗМІ.

Суд зобовʼязав посадових осіб Управління ДМС у Волинській області внести у відповідні реєстри інформацію про скасування рішення про позбавлення громадянства Харона та відшкодувати йому грошові витрати на судовий збір.

Нагадаємо, 13 лютого 2019 року українські прикордонники затримали єпископа Гедеона в аеропорту «Бориспіль», куди він повернувся із німецького Франкфурта.

Спікер прикордонників зазначив, що у священнослужителя вилучили український закордонний паспорт через те, що він має громадянство кількох країн, а також тому, що Гедеон займається антиукраїнською пропагандою і є активним адептом «руського міра».

Прикордонники стверджували, що українське громадянство Юрія Харона було скасовано ще в червні 2018 року. Тоді на єпископа Гедеона в Управління міграційної служби у Волинській області поскаржилась СБУ.

Уже 24 квітня єпископ подав позов з вимогою повернути йому громадянство.

Як повідомляв «Главком», отець Гедеон єпископ Макарівський УПЦ МП і намісник «Десятинного монастиря» (Юрій Харон) через суд намагається визнати протиправною та скасувати постанову Верховної Ради від 19 квітня 2018 року «Про підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні».

Отець Гедеон засвітився у низці скандалів, зокрема, погрожував директорці музею історії України Тетяні Сосновській «родовим прокляттям до семи поколінь» у разі подальших спроб демонтувати споруду УПЦ МП, аргументувавши появу самобуду тим, що уся навколишня земля «історично належить» УПЦ МП.

Іще журналісти викрили у намісника «Десятинного монастиря» наявність двох квартир у столиці, а також Porsche Cayenne.