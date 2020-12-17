Міністр оборони покликав Бутусова на співбесіду: конфлікт назвав «емоційним»

Раніше Міноборони не знайшло Бутусову посади і заявило про «комплекс Наполеона» у журналіста

У головному оборонному відомстві зазначили, що публічний конфлікт з Бутусовим був дещо емоційним та недоречним

У четвер, 17 грудня, Міністерство оборони України заявило, що глава відомства Андрій Таран проведе особисту зустріч із журналістом Юрієм Бутусовим. Планується предметне обговорення перспективи майбутньої співпраці.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Зокрема, у головному оборонному відомстві зазначили, що публічний конфлікт з Бутусовим був дещо емоційним та недоречним.

«Зустріч Міністра оборони з Юрієм Бутусовим відбудеться цієї суботи, 19 грудня. Будуть предметно обговорені перспективи подальшої співпраці. Тональність попереднього дискурсу була емоційною і недоречною. Міноборони вітає взаємну готовність до діалогу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міноборони запропонувало журналісту посаду у сферах озброєння або логістики. Юрій Бутусов ─ головний редактор інтернет-видання Цензор.нет.

Журналіст Бутусов погодився працювати у Міноборони. І навіть назвав свою програму дій.

Згодом у Міністерстві оборони заявили, що за результатами співбесіди з журналістом Юрієм Бутусовим, кадрові служби повідомляють про відсутність вакансій, відповідних рівню його амбіцій.