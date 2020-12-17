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    Політика

    Міністр оборони покликав Бутусова на співбесіду: конфлікт назвав «емоційним»

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    Раніше Міноборони не знайшло Бутусову посади і заявило про &laquo;комплекс Наполеона&raquo; у журналіста - Міністр оборони покликав Бутусова на співбесіду: конфлікт назвав «емоційним»
    Раніше Міноборони не знайшло Бутусову посади і заявило про «комплекс Наполеона» у журналіста

    У головному оборонному відомстві зазначили, що публічний конфлікт з Бутусовим був дещо емоційним та недоречним

    У четвер, 17 грудня, Міністерство оборони України заявило, що глава відомства Андрій Таран проведе особисту зустріч із журналістом Юрієм Бутусовим. Планується предметне обговорення перспективи майбутньої співпраці.

    Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

    Зокрема, у головному оборонному відомстві зазначили, що публічний конфлікт з Бутусовим був дещо емоційним та недоречним.

    «Зустріч Міністра оборони з Юрієм Бутусовим відбудеться цієї суботи, 19 грудня. Будуть предметно обговорені перспективи подальшої співпраці. Тональність попереднього дискурсу була емоційною і недоречною. Міноборони вітає взаємну готовність до діалогу», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Міноборони запропонувало журналісту посаду у сферах озброєння або логістики. Юрій Бутусов ─  головний редактор інтернет-видання Цензор.нет.

    Журналіст Бутусов погодився працювати у Міноборони. І навіть назвав свою програму дій.

    Згодом у Міністерстві оборони заявили, що за результатами співбесіди з журналістом Юрієм Бутусовим, кадрові служби повідомляють про відсутність вакансій, відповідних рівню його амбіцій.

    Теги: міністр Міноборони озброєння
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