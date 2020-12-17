Міністр оборони покликав Бутусова на співбесіду: конфлікт назвав «емоційним»
У головному оборонному відомстві зазначили, що публічний конфлікт з Бутусовим був дещо емоційним та недоречним
Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
Зокрема, у головному оборонному відомстві зазначили, що публічний конфлікт з Бутусовим був дещо емоційним та недоречним.
«Зустріч Міністра оборони з Юрієм Бутусовим відбудеться цієї суботи, 19 грудня. Будуть предметно обговорені перспективи подальшої співпраці. Тональність попереднього дискурсу була емоційною і недоречною. Міноборони вітає взаємну готовність до діалогу», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Міноборони запропонувало журналісту посаду у сферах озброєння або логістики. Юрій Бутусов ─ головний редактор інтернет-видання Цензор.нет.
Журналіст Бутусов погодився працювати у Міноборони. І навіть назвав свою програму дій.
Згодом у Міністерстві оборони заявили, що за результатами співбесіди з журналістом Юрієм Бутусовим, кадрові служби повідомляють про відсутність вакансій, відповідних рівню його амбіцій.