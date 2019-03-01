Український ринок газу перейшов на добове балансування



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У «Нафтогазі» повідомили перші результати роботи учасників ринку за новими правилами в режимі добового балансування в платформі

З 1 березня в Україні ринок газу переходить з місячного на добове балансування.

Про це інформує прес-служба НАК «Нафтогаз України».

Добове балансування ринку газу - це точне покриття попиту на газ його реальною пропозицією протягом однієї доби.

Балансування передбачає подачу заявок від постачальників газу (імпортери і видобувні компанії) із зазначенням заявленого обсягу поставки блакитного палива в ГТС на наступну добу, а також отримання заявок від споживачів із зазначенням заявленого попиту. «Укртрансгаз» за допомогою балансування ринку вирівнюватиме обсяг попиту і пропозиції.

«Інформаційна платформа була створена спеціалістами «Укртрансгазу» в стислі терміни на базі SAP і є основою функціонування ринку газу в новому форматі. І зараз вона працює стабільно і в штатному режимі опрацьовує всі запити», - йдеться у повідомленні.

У компанії також повідомили перші результати роботи учасників ринку за новими правилами в режимі добового балансування в платформі.

Як наголошується, до 15:00 четверга, як це передбачено Кодексом ГТС, 257 постачальників газу сформували і подали в Інформаційну платформу свій портфель номінацій, з яких: для комерційних споживачів – 219, для населення (на умовах ПСО) – 38 з 40.

«При цьому сформований список близько 310 тисяч споживачів, в яких немає постачальника. З них близько 270 тисяч споживачів знаходяться на мережах Луганськгазу», - йдеться у повідомленні.

До 15:00 не подали ПСО-номінації тільки 2 компанії – «Газпостачсервіс» та ДП «Монтажник». Це локальні підприємства, які обслуговують невелику кількість клієнтів.

«До 17:00 (тобто, у встановлені Кодексом ГТС строки) Оператор ГТС опрацював 100% поданих номінацій», - повідомляє прес-служба.

Для розуміння навантаження на платформу маємо приклад – 32 млн файлів було завантажено користувачами платформи лише за 2 години – сьогодні з 12:30 до 14:30.

Не зважаючи на таку активність в останні години подання номінацій, система впоралась і продовжує працювати в штатному режимі.

Всю інформацію про роботу Інформаційної платформи можна знайти на сайті «Укртрансгазу».

В онлайн-режимі можна відстежувати кількість поданих номінацій, кількість споживачів газу в реєстрах.

Також працює сервіс, за допомогою якого кожен споживач може за своїм ЕІС-кодом перевірити наявність постачальника і наявність себе в реєстрі на відключення.

Нагадаємо, Нацкомісія з тарифів в кінці листопада минулого року в третій раз перенесла дату запуску добового балансування газу - з 1 грудня 2018 року на 1 березня 2019 року.

Відповідне рішення було прийнято через неготовність операторів ГРС працювати з платформою добового балансування в повноцінному режимі.