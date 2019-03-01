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    З початку року киянам безплатно встановили 6 тис. лічильників газу

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    З початку року киянам безплатно встановили 6 тис. лічильників газу

    На 2019 рік заплановано встановлення більш як 18 тис. лічильників газу

    За два місяці 2019 року співробітниками ПАТ «Київгаз» було безоплатно встановлено 6006 індивідуальних лічильників. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

    На 2019 рік газорозподільному підприємству ПАТ «Київгаз» передбачено кошти на встановлення 18 203 лічильників газу.

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    Повідомляється, що спільно з районними державними адміністраціями складено плани-графіки зі встановлення індивідуальних газових лічильників у Києві на 2019 рік.

    «Перед наданням доступу до помешкання просимо киян обов’язково перевіряти пластикову-карту посвідчення співробітника ПАТ «Київгаз», а також звертати увагу на наявність спецодягу із логотипом компанії», - попереджають у компанії.

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    Як повідомляв «Главком», Кабінет міністрів в черговий раз змінив норми споживання природного газу для населення. 28 лютого саме рішення було прийнято без попереднього анонсу і навіть не було включено до порядку вчорашнього засідання Кабміну. Як випливає із затвердженого документа, за наявності газової плити і відсутності лічильника в домогосподарстві нормою для людини відтепер є 3,28 куб. м у місяць замість діючої норми в 3,29 куб. м на людину.

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