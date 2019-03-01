З початку року киянам безплатно встановили 6 тис. лічильників газу графіка



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На 2019 рік заплановано встановлення більш як 18 тис. лічильників газу

За два місяці 2019 року співробітниками ПАТ «Київгаз» було безоплатно встановлено 6006 індивідуальних лічильників. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

На 2019 рік газорозподільному підприємству ПАТ «Київгаз» передбачено кошти на встановлення 18 203 лічильників газу.

Повідомляється, що спільно з районними державними адміністраціями складено плани-графіки зі встановлення індивідуальних газових лічильників у Києві на 2019 рік.

«Перед наданням доступу до помешкання просимо киян обов’язково перевіряти пластикову-карту посвідчення співробітника ПАТ «Київгаз», а також звертати увагу на наявність спецодягу із логотипом компанії», - попереджають у компанії.

Як повідомляв «Главком», Кабінет міністрів в черговий раз змінив норми споживання природного газу для населення. 28 лютого саме рішення було прийнято без попереднього анонсу і навіть не було включено до порядку вчорашнього засідання Кабміну. Як випливає із затвердженого документа, за наявності газової плити і відсутності лічильника в домогосподарстві нормою для людини відтепер є 3,28 куб. м у місяць замість діючої норми в 3,29 куб. м на людину.