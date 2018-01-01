Український ринок технологій для фінансового сектора. Оприлюднене перше дослідження

Основною проблемою українських ФінТех-компаній є фінансування, - експерт

Понад 80 українських компаній активно розробляють інноваційні продукти, які застосовують технологічні рішення до фінансового сектору (ФінТех). Близько 60% цих компаній почали працювати в останні три роки, а близько 80% з них вже надають послуги ринку. Такими стали основні висновки дослідження «ФінТех в Україні: тенденції, огляд ринку та



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роберт Бонд, керівник Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору»

Основною проблемою українських ФінТех-компаній є фінансування, - експерт

Понад 80 українських компаній активно розробляють інноваційні продукти, які застосовують технологічні рішення до фінансового сектору (ФінТех). Близько 60% цих компаній почали працювати в останні три роки, а близько 80% з них вже надають послуги ринку.

Такими стали основні висновки дослідження «ФінТех в Україні: тенденції, огляд ринку та каталог», яке було проведено Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору» та інноваційним парком UNIT.City.

«Наша мета – сприяння фінансовій інклюзивності та більш широкому доступу до фінансових послуг для всіх українців», – підкреслив Роберт Бонд, керівник Проекту USAID.

Основною проблемою є фінансування. Згідно з результатами дослідження, 45% ФінТех-компаній для фінансування операційної діяльності використовують власний; 49% компаній мають фінансування зовнішніх інвесторів або шукають його. Потреба ж в інвестиціях українського ФінТех-сектору оцінюється самими гравцями ринку в $40-75 млн.

Напрямками спеціалізації українських ФінТех-компаній є платежі та грошові перекази (31,6% від усіх компаній), інвестиції в технології та інфраструктуру (19,3%), кредитування (14%), маркетинг (7%), іншуртех (5,3%), діджитал банки (5,3%), управління фінансами (5,3%), мобільні гаманці (5,3%); блокчейн (3,4%), криптовалюти (1,75%).

«ФінТех-сектор в Україні ще знаходиться у початковому стані. Важливо стимулювати його розвиток таким чином, щоб він не тільки сприяв наближенню України до безготівкової економіки, але також і підтримував фінансову обізнаність, доступ до фінансових послуг для малого та середнього бізнесу та фінансову інклюзивність для малозабезпечених верств населення в сільській місцевості та зонах конфлікту»», – підкреслив радник першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрій Бірюков.