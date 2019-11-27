Український суд дав «митнику «ЛНР» вісім років тюрми



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Захоплений пункт пропуску «Ізварине» Луганської області

Обвинувачений підписав угоду про визнання винуватості

Сватівський районний суд Луганської області визнав винним так званого інспектора-спеціаліста на митному посту «Ізварине» «державного» митного комітету «ЛНР» Юрія Берестовського за ч. 2 ст. 110 («Посягання на територіальну цілісність»), ч. 1 ст. 258-3 КК України («Створення терористичної організації») і призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі без конфіскації майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 22 листопада.

У квітні 2015 року обвинувачений приєднався до лав «Окремого батальйону зв`язку «народної міліції «ЛНР», який діяв у Краснодонському (Сорокинському) районі Луганської області. Берестовського призначили на посаду радиста із зарплатнею 15 тис. російських рублів в місяць.

Спочатку він збирав відомості про місця дислокації та передислокації підрозділів Збройних сил України. Навесні 2016 року обвинуваченого перевели на митний пост «Ізварине» «державного» митного комітету «ЛНР», де він до 25 вересня 2019 року слідкував за пропускним режимом.

Варто наголосити, що, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 23.06.2014 року, пункт пропуску «Ізварине» Луганської митниці ДФС є закритим, а рух в пункті пропуску припинений.

Під час досудового розслідування між обвинуваченим Юрієм Берестовським і прокурором було укладено угоду про визнання винуватості. «Митник «ЛНР» повністю визнав свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До набрання вироку законної сили обвинувачений перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання №1 Головного управління Нацполіції в Луганській області.