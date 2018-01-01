Український військовий загинув у районі Водяного

Російські окупанти випустили 11 снарядів у бік українських військовослужбовців

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті обстрілів з боку російсько-окупаційних військ загинув український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк. «На жаль, вчора приблизно о 13:30 в районі



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Україна втрачає своїх захисників на Донбасі

Російські окупанти випустили 11 снарядів у бік українських військовослужбовців

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті обстрілів з боку російсько-окупаційних військ загинув український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

«На жаль, вчора приблизно о 13:30 в районі Водяного загинув один український військовий 1995 року народження», - сказав він.

За минулу добу на луганському напрямку не зафіксовано жодного обстрілу, а на донецькому противник тричі відкривав вогонь у бік позицій українських військових.

«Бойовики вели вогонь з мінометів. Противник випустив 11 снарядів у бік українських військовослужбовців. Усі ворожі обстріли були прицільними. Двоє захисників зазнали поранень, їх оперативно доставили до медичних закладів», - повідомив Гуцуляк.

Як повідомлялося, минулої доби в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Загалом зафіксовано три обстріли сил АТО з боку окупантів.

За даними розвідки, бойовики на Донбасі готують серйозні провокації та навіть терористичні акти проти місцевого населення по обидва боки лінії зіткнення, під обстріл можуть потрапити важливі об'єкти цивільної інфраструктури.