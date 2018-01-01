Загострення на Донбасі: один військовий загинув, ще двоє поранені

Загалом, минулої доби, зафіксовано три обстріли сил АТО з боку окупантів

Протягом минулої доби, в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На донецькому напрямку ворог, з 82-мм мінометів та гранатометів, вів вогонь по позиціях наших захисників неподалік Пісків. На Приазов’ї міномети калібру 82-мм були



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На Приазов’ї міномети калібру 82-мм були застосовані противником поблизу Лебединського

Загалом, минулої доби, зафіксовано три обстріли сил АТО з боку окупантів

Протягом минулої доби, в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку ворог, з 82-мм мінометів та гранатометів, вів вогонь по позиціях наших захисників неподалік Пісків.

На Приазов’ї міномети калібру 82-мм були застосовані противником поблизу Лебединського, а великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю – біля Водяного.

Загалом, минулої доби, зафіксовано три обстріли сил АТО з боку окупантів.

«На жаль, серед наших військовослужбовців знову є втрати. У наслідок ворожих обстрілів загинув один український воїн, ще двоє – зазнали поранень», - зазначили у штабі АТО.

Нагадаємо, позаминулої доби у зоні АТО жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.

За даними розвідки, бойовики на Донбасі готують серйозні провокації та навіть терористичні акти проти місцевого населення по обидва боки лінії зіткнення, під обстріл можуть потрапити важливі об'єкти цивільної інфраструктури



