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    Українського полярника евакуювали з Антарктиди

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    Евакуація&nbsp;українського полярника - Українського полярника евакуювали з Антарктиди
    Евакуація українського полярника

    Миколу Весельського доставили в лікарню через апендицит

    Українського полярника і біолога Миколу Весельського евакуювали з антарктичної станції «Академік Вернадський» у лікарню в чилійському місті Пунта-Аренас через апендицит.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

    За його словами, до цього Весельському намагався допомогти лікар на станції.

    «Попередні кілька днів додали хвилювань - була і героїчна спроба нашого лікаря оперувати хворого самостійно на станції, і виявлені ускладнення, і перевірка, наскільки дієвою є міжнародна система аварійно-рятувальних операцій в Антарктиці», - написав Дикий.

    Так, зі станції Палмер на допомогу українському полярнику «пробився» американський криголам Лоренс М. Голд. Після цього український і американський лікарі надавали на борту необхідну допомогу, поки пацієнта транспортували в найближчий аеропорт на чилійську станцію Фрей.

    Військово-повітряні сили Чилі надали військово-транспортний літак зі своїм медперсоналом, який забрав українця на материк, у найближчий чилійський шпиталь.

    Як відомо, головними завданнями українських дослідників під час експедиції на антарктичну станцію «Академік Вернадський» є дослідження клімату, атмосферних змін та довкілля.

    Також повідомлялося, що українські вчені в Антарктиці створять каталоги китів.

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