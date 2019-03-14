Україну накриє циклон і антициклон: прогноз погоди на 14 березня



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В західних та північних областях України знову буде хмарно і з опадами

На території України у четвер, 14 березня, буде хмарно з опадами і сонячно через вплив північного циклону Franz на Захід країни та антициклону Gabi на центральні області та Південь, де втримається суха погода.

Про це у Facebook написала народний синоптик Наталя Діденко.

«На сонечко завтра набіжать хмари. А точніше, не хмари, а атмосферний фронт, який підсовується із Польщі. Фронт пов’язаний із північним циклоном Franz. Тому в західних та північних областях України плюс на Вінниччині знову буде хмарно і з опадами», — повідомила вона.

«До Сумщини опади не дійдуть. У південній частині, у більшості центральних областей та на Півдні України втримається суха погода, яку організує антициклон Gabi», — пояснила Діденко.

Згідно з її прогнозом, вітер 14 березня буде південного напрямку, 5−10 м/с, а на Заході можливі пориви до 15 м/с.

Також Діденко повідомляє, що температура повітря у четвер становитиме вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень очікується +4+8 градусів, на Одещині, у Чернівецькій області та на Закарпатті до +9+11 градусів.

«У Києві у четвер сонце сховається за фронтальними хмарами, можливі невеликі опади. Найближчої ночі 0−2 градуси морозу, вдень +6+8 градусів», — додала вона.