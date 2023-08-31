СБУ скинула російського царя Миколу II з воріт монастиря у Києві (фото)

На вхідних воротах до монастиря раніше було зображення російського царя

Депутати направили до СБУ звернення щодо неприпустимості зображення на воротах монастиря російського царя

Служба безпеки України відреагувала на депутатське звернення та демонтувала із вхідних воріт Свято-Покровського монастиря в Києві зображення російського царя Миколи ІІ. Про це повідомив народний депутат Ростислав Павленко з посиланням на відповідь СБУ.

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«Царів в Україні – знімають. Як памʼятаєте, ми з колегами подавали депутатське звернення до СБУ щодо неприпустимості зображення на воротах Свято-Покровського монастиря в Києві Ніколая ІІ кривавого. СБУ відповіла – зняли Ніколашку. Перевірили – справді, зняли. Нема місця в Україні для російського сліду», – написав Павленко.

До відома, 10 серпня Господарський суд Києва зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру (чоловічий монастир) повернути майно національному заповіднику «Києво-Печерська лавра». Йдеться про повернення музею 79 об’єктів Нижньої Лаври.