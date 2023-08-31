СБУ скинула російського царя Миколу II з воріт монастиря у Києві (фото)
Депутати направили до СБУ звернення щодо неприпустимості зображення на воротах монастиря російського царя
Служба безпеки України відреагувала на депутатське звернення та демонтувала із вхідних воріт Свято-Покровського монастиря в Києві зображення російського царя Миколи ІІ. Про це повідомив народний депутат Ростислав Павленко з посиланням на відповідь СБУ.
«Царів в Україні – знімають. Як памʼятаєте, ми з колегами подавали депутатське звернення до СБУ щодо неприпустимості зображення на воротах Свято-Покровського монастиря в Києві Ніколая ІІ кривавого. СБУ відповіла – зняли Ніколашку. Перевірили – справді, зняли. Нема місця в Україні для російського сліду», – написав Павленко.
До відома, 10 серпня Господарський суд Києва зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру (чоловічий монастир) повернути майно національному заповіднику «Києво-Печерська лавра». Йдеться про повернення музею 79 об’єктів Нижньої Лаври.
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