Тепло та без опадів: прогноз погоди на 5 вересня
У більшості областей України повітря прогріється до +26 градусів
У вівторок, 5 вересня, в Україні буде мінлива хмарність, проте опадів не очікується. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. У більшості областей України температура вночі становитиме +10...+15 градусів за Цельсієм, а ось в день прогріється до +21...+26 градусів.
У південних та південно-східних областях вночі очікується від +14 до +19 градусів. Вдень температура сягне +24...+29 градусів тепла.
На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі сягне +10...+15 градусів, а вдень до +26 градусів. У Києві температура повітря в день сягне +23...+25 градусів тепла.
Нагадаємо, що 5 вересня відзначається міжнародний день благодійності, День психоаналітика та День Амазонки. Віряни вшановують пам'ять священника Захарія та його дружини Єлисавети.
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: листя вже пожовкло, осінь прийде рано, а зима буде суворою;
- в горобини жовте листя – отже, зима буде ранньою і холодною;
- на горобині багато ягід – до дощової осені;
- домашня худоба ховається в сарай – чекайте на погіршення погоди;
- на цибулі багато лушпиння –буде м'яка і малосніжна зима.
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