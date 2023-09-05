Тепло та без опадів: прогноз погоди на 5 вересня

Сьогодні українці можуть не боятися раптових опадів: погода буде сухою

У більшості областей України повітря прогріється до +26 градусів

У вівторок, 5 вересня, в Україні буде мінлива хмарність, проте опадів не очікується. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. У більшості областей України температура вночі становитиме +10...+15 градусів за Цельсієм, а ось в день прогріється до +21...+26 градусів.

У південних та південно-східних областях вночі очікується від +14 до +19 градусів. Вдень температура сягне +24...+29 градусів тепла.

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На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі сягне +10...+15 градусів, а вдень до +26 градусів. У Києві температура повітря в день сягне +23...+25 градусів тепла.

Нагадаємо, що 5 вересня відзначається міжнародний день благодійності, День психоаналітика та День Амазонки. Віряни вшановують пам'ять священника Захарія та його дружини Єлисавети.

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: