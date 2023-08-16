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Росіяни створюють новий ударний дрон «Мисливець»: яку він має особливість

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росіяни створюють новий ударний дрон «Мисливець»: яку він має особливість
Росіяни тестують новий дрон «Мисливець»
фото з відкритих джерел

Новий безпілотний літальний апарат окупантів буде озброєний тими ж ракетами, що і винищувач Су-57

Росіяни проводять випробування нового важкого ударного безпілотного літального апарату «Мисливець» та планують завершити до кінця 2023 року. З початку 2024 року уже заплановане серійне виробництво та постачання військам окупанта. Про це пише ресурс RG.

Російський «Мисливець» зможе працювати разом із винищувачем п'ятого покоління Су-57. Російські офіційні особи заявляють, що постачання Су-57 почалися минулого року, до кінця наступного року на озброєнні буде 22 літаки, а до 2027 року буде запущено виробництво винищувачів із двигунами шостого покоління. 

«Мисливець», як і американські дрони CCA, зможе проводити розвідку, виманювати на себе ракети противника і завдавати ударів по позиціях ворога. Причому безпілотний літальний апарат буде озброєний тими ж ракетами, що і Су-57, включаючи Р-77М і Х-59МК2 класів «повітря-повітря» та «повітря-поверхня» відповідно.

Максимальна швидкість – 1000 км/год. Російська компанія «Сухой» планує до кінця поточного року завершити всі необхідні роботи.

Нагадаємо, російський дрон-камікадзе «Ланцет» не може самостійно знаходити цілі для ураження. Російські пропагандисти показали репортаж про виробництво дронів-камікадзе «Ланцет» на потужностях компанії Zala-Аеро із структури концерну «Калашников», яка поставила свої виробничі лінії прямо в приміщеннях одного із закритих ТРЦ. Про це пише ресурс Defence Express.

Цікаво, що виробничі лінії підприємства розташовані прямо в приміщеннях одного із закритих ТРЦ, а для імітації великих масштабів виробництва росіяни просто використали дзеркала.

Читайте також: Дрони атакували Москву і розбомбили… російську пропаганду
Теги: повітря росіяни

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