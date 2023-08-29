Європа на грані: невтішний кліматичний прогноз від Financial Times

Європі загрожує масштабна посуха та дефіцит води, з яким, так чи інакше, зіштовхнеться кожна країна





Дедалі більше європейських країн стикаються із посухою та дефіцитом води, що призводить до зменшення врожайності. Проблема посилюється аномально високими температурами, лісовими пожежами і поганою політикою країн щодо екології та економії природних ресурсів, пише Financial Times.

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Посуха та лісові пожежі в південній Європі цього літа є найбільш явними ознаками складної проблеми дефіциту води, яка стає все більш серйозною зі зміною клімату. «Немає жодної країни в Європі, яка могла б бути захищеною від цього», – сказав Ксав’є Лефлейв, який очолює групу водних ресурсів у директораті з охорони довкілля Організації економічного співробітництва та розвитку.

Як зазначає видання, кількість та інтенсивність посух у ЄС «різко зросли» – приблизно на 20% за період з 1976 по 2006 рік, – і продовжують зростати. У той же час Інститут світових ресурсів (WRI) прогнозує, що до 2030 року глобальний попит на прісну воду перевищить доступну пропозицію на 56%, що на 16% вище за прогноз міжнародної консалтингової компанії McKinsey від 2009 року.

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Financial Times прогнозує посилення заворушень на воні «водної кризи» і наводить за приклад проблеми фермерів у Франції та Іспанії – найбільших споживачів води в Європі. Фермери скаржаться, що не можуть виростити гідний врожай без достатньох вологи.

«У найближчі роки поєднання поганої політики, корисливих інтересів та швидкої зміни клімату, мабуть, ще більше посилить ситуацію», – йдеться у статті.

Проблема також не обмежується південними країнами Європи, які традиційно сильно страждають від спеки. Проблеми із регулюванням водопостачання на місцевому рівні, діряві труби та екстремальна погода перетворюють навіть традиційно найвологіші країни Європи, такі як Польща чи Німеччина, на зони «водного стресу».

Відповідно до опублікованого індексу Міжнародного інституту ресурсів (WRI), опублікованого цього місяця, Бельгія, країна, яка славиться своєю сірою погодою, зараз вважається країною з найбільшою нестачею води у Європі. А все через щільність населення та погану інфраструктуру.

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Незважаючи на занепокоєння з приводу дефіциту води, підхід до розподілу водного ресурсу залишається максимально не раціональним. Так, згідно з даними галузевого органу EurEau (Європейська спілка професіоналів у галузі водного господарства), у ЄС у середньому 25% питної води втрачається через діряві труби.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, усі країни ЄС, крім Німеччини, повинні збільшити щорічні витрати на воду більш ніж на 25 %, щоб відповідати правилам ЄС щодо питної та стічної води, що означає, що рахунки для населення, ймовірно, зростуть.

Промислова організація Water Europe рекомендує європейцям приділяти більше уваги типам води, які використовуються для різних цілей. Наприклад повторно очищену чи опріснену воду використовувати для промисловості та сільського господарства, тоді як дощову воду та фільтровану – зберігати для пиття та побутових потреб.

Є певні зрушення у цьому напряму і на законодавчому рівні. Правила ЄС щодо повторного використання води набули чинності в червні, і Брюссель зобов’язав країни-члени працювати над планами боротьби з посухою.

До слова, зміна клімату стає все більш серйозною проблемою, цьогорічний липень розпочався із чергового рекорду. На перший тиждень припав найспекотніший тиждень на планеті. Про це пише The Guardian посилаючись на дані Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО).

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За даними ООН, у цьому році у світі був зафіксований також найспекотніший червень за всю історію спостережень. Останні екстремальні зміни були спричинені зміною клімату та ранніми стадіями температурного феномену Ель-Ніньо.

Всесвітня метеорологічна організація також повідомила про «потенційно руйнівний вплив на екосистеми та навколишнє середовище», як наземні, так і водні ресурси.

Нагадаємо, рівень води в Рейні впав до рекордно низької позначки через сильну посуху, від якої зараз потерпає Німеччина. Судноплавство на річці, що є однією з основних транспортних артерій Європи, може зупинитися уже найближчими днями, повідомляє Reuters.

На думку експертів, опитаних агентством, зупинка судноплавства на Рейні може спричинити падіння ВВП Німеччини на 0,5%.

Великі баржі місткістю до 3 тис. тонн уже зараз не можуть пройти річкою в районах Кауба та Дуйсбурга, де рівень води впав майже до 40 см. Клієнти перевізників змушені орендувати дрібніші судна, що обходиться їм значно дорожче.