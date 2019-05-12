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    Україну накрила магнітна буря

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    Україну накрила магнітна буря

    За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, наступні магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1 очікують українців 29 травня

    Сьогодні ранком Україну накрила магнітна буря. Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця.

    «12 травня астрономи зафіксували магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1», - повідомили там.

    За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, наступні магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1 очікують українців 29 травня.

    Наразі прогноз є до 8 червня.

    Джерело: УНН

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