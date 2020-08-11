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    Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на 11 серпня

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    Україну накриють дощі з грозами - Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на 11 серпня
    Україну накриють дощі з грозами

    Синоптики обіцяють мінливу хмарність

    У вівторок, 11 серпня, в Україні вдень у північних, західних та більшості центральних областей очікуються короткочасні дощі, місцями грози. 

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-західний, 5 10 м / с. Температура повітря вночі +12 ... + 18 градусів, удень +23 ... + 29 градусів.

    У Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, температура повітря вночі +10 ... + 15 градусів, вдень + 15 ... 20 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +12 ... + 18 градусів, удень +24 ... + 29 градусів.

    У центральних областях мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +13 ... + 18 градусів, удень +24 ... + 29 градусів.

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    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +13 ... + 18 градусів, удень +24 ... + 29 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +16 ... + 21 градус, удень +28 ... + 33 градуси.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +16 ... + 21 градус, удень +27 ... + 32 градуси.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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