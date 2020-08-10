Комунальники готуються до потопу: на Київ насувається гроза



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У Києві оголошено штормове попередження

Сьогодні, 10 серпня, над Києвом спостерігається грозовий фронт. Синоптики прогнозують зливи, можливий град. Також очікуються пориви вітру 18-24 м/c. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

У зв’язку з цим кому гідрослужба комунальної корпорації «Київавтодор» працює в посиленому режимі. На місцях можливих підтоплень чергує техніка.

«Маємо 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди», - повідомили комунальники.

Киїавтодор закликав водіїв бути обачними на дорогах.

Автодорівці просять у разі виявлення місць підтоплень звертатись до цілодобової диспетчерської за тел.: 284-74-19.

Як повідомляв Укргідрометцентр, у Києві сьогодні мінлива хмарність, вранці та вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура у столиці вдень 25-27°.