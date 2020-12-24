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    Події в Україні

    Мокрий сніг, дощ та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 24 грудня

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    <p><span>У Києві сьогодні утримається хмарна погода, вдень помірний мокрий сніг та дощ<o:p></o:p></span></p> - Мокрий сніг, дощ та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 24 грудня

    У Києві сьогодні утримається хмарна погода, вдень помірний мокрий сніг та дощ

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У західних областях вночі та вранці місцями туман

    В Україні у четвер, 24 грудня, синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, лише у східних та Запорізькій області без істотних опадів. Температура вдень від 3° морозу до 10° тепла.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «24 грудня хмарно. Вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг та дощ (на Закарпатті протягом доби помірний дощ), лише у східних та Запорізькій області без істотних опадів. У північно-східних областях ожеледь, у північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця», – зазначається у прогнозі.

    У західних областях вночі та вранці місцями туман, вітер південний і південно-східний, 7-12 м/с.Температура у західних та Одеській областях вночі становитиме 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла; у східних, Сумській, Полтавській та Запорізькій областях вночі 4-9° морозу, вдень 0-3° морозу; на решті території протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

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    У Києві сьогодні утримається хмарна погода, вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг та дощ; на дорогах ожеледиця. Температура у столиці протягом доби 0-2° тепла.

    Нагадаємо, через снігопади в Україні сталося більше тисячі ДТП за день.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна снігопад вітер дощ
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