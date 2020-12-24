Мокрий сніг, дощ та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 24 грудня

У Києві сьогодні утримається хмарна погода, вдень помірний мокрий сніг та дощ

У західних областях вночі та вранці місцями туман

В Україні у четвер, 24 грудня, синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, лише у східних та Запорізькій області без істотних опадів. Температура вдень від 3° морозу до 10° тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«24 грудня хмарно. Вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг та дощ (на Закарпатті протягом доби помірний дощ), лише у східних та Запорізькій області без істотних опадів. У північно-східних областях ожеледь, у північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця», – зазначається у прогнозі.

У західних областях вночі та вранці місцями туман, вітер південний і південно-східний, 7-12 м/с.Температура у західних та Одеській областях вночі становитиме 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла; у східних, Сумській, Полтавській та Запорізькій областях вночі 4-9° морозу, вдень 0-3° морозу; на решті території протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві сьогодні утримається хмарна погода, вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг та дощ; на дорогах ожеледиця. Температура у столиці протягом доби 0-2° тепла.

Нагадаємо, через снігопади в Україні сталося більше тисячі ДТП за день.