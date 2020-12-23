Снігопад в Україні: за добу майже 600 аварій і вісім загиблих

ДТП на вулиці Щусєва у Києві

ДТП на вулиці Щусєва у Києві

У столиці негода скувала заторами центр міста

Погода знову «ускладнює життя» як водіям, так і пішоходам. Через снігопад на дорогах міст утворюються затори та побільшало аварій. Зокрема, за даними патрульної поліції, станом на 13 годину у столиці зафіксовано 161 ДТП, дві людини травмувались.

«З початку доби на лінію 102 надійшло повідомлень про ДТП: на території України – всього 587, внаслідок чого вісім осіб загинуло та 35 травмовано; на території Києва – всього 161, внаслідок чого дві особи травмовано», - повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білощицький.

Складні погодні умови: дощі, мокрий сніг та ожеледиця, також спостерігались у західних, північних, більшості центральних, Одеській і Миколаївській областях.

У корпорації «Київавтодор» запевнили, що обробили мости, шляхопроводи та вулиці протиожеледними засобами.

«Триває інтенсивна обробка протиожеледними засобами вулично-дорожньої мережі. Першочергово обробляються мости і шляхопроводи, підйоми і спуски, вулиці з бруківки, транспортні розв’язки, тротуари та зупинки громадського транспорту», - заявили у «Київавтодорі».

На вулиці столиці виїхала 371 одиниця техніки та вийшли 480 працівників бригад ручного прибирання. На боротьбу з ожеледицею витратили 313,4 тонн солі, майже 227 тонн піскосоляної суміші та 104,2 тонн рідких хлоридів.

Однак водії повідомляли, що траси поруч із містом розчищені погано. Фото та відео ДТП публікували спільноти «Київ Оперативний» і «dtp.kiev.ua» у Facebook.

Також сьогодні ДТП паралізувала рух трасою під Києвом. Вдень 23 грудня на автодорозі Бориспіль – Запоріжжя сталась автопригода за участю вантажного автомобіля DAF та автівки Citroen.

Також 23 грудня на трасі Київ – Житомир поблизу села Березівка Макарівського району автомобіль Porsche смертельно травмував одразу двох пішоходів.