«Укравтодор» попередив водіїв про ожеледицю і погану видимість через туман



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Погода в Україні буде дощовою

Погода в Україні 10 січня буде дощовою, на дорогах місцями ожеледиця, а через туман обмежено видимість. Про це повідомляє Укравтодор.

Повідомляється, що станом на ранок невеликий сніг спостерігається в східних областях, на заході країни невеликий дощ, в центральних і північних областях туман. Середня температура повітря коливається від -3 на сході до + 4 на заході.

«Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре, в Одеській, Дніпропетровській, Луганській та Херсонській областях місцями ожеледиця. На перевальних ділянках доріг без опадів», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що дороги державного значення обробляють протиожеледними матеріалами. Проїзд на всіх ділянках забезпечено, заторів в русі не зафіксовано.

За даними Гідрометцентру, сьогодні в Україні, крім півдня та сходу, очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень від 0 до -5, на заході та крайньому півдні до +8.

Вранці у північних, центральних і південних областях туман, видимість 200-500 м. У Київській області вночі 10 січня туман, видимість 200-500 м.