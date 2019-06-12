«Укренерго» готується до запуску нового ринку електроенергії



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Запуск нового ринку електричної енергії є частиною міжнародних зобов'язань України

«Укренерго» запрошує представників влади на спільну нараду

Державне підприємство «Укренерго» веде підготовку до введення нового ринку електроенергії з 1 липня. Як повідомляється в листі компанії, опублікованому 11 червня нардепом Олександром Домбровським, «Укренерго» запрошує представників влади на спільну нараду.

Зокрема, лист направлено на адресу голови Верховної Ради Андрія Парубія, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксани Кривенко.

«Беручи до уваги стислі часові рамки, які залишаються для вирішення названих проблем (введення нового ринку електроенергії заплановано на 1 липня 2019 року), пропоную провести спільну нараду з вашою участю і за участю керівництва НКРЕКП з метою обговорення та врегулювання цих питань», - написав голова «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

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Нагадаємо, новий ринок електроенергії, що функціонує у відповідності зі стандартами ЄС, має бути запущений 1 липня 2019 року відповідно до Закону України «Про ринок електроенергії». На засіданні уряду 5 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що ринок буде запущено вчасно.

Запуск нового ринку електричної енергії є частиною міжнародних зобов'язань України щодо імплементації норм Третього енергопакету Європейського союзу.

В «Укренерго» пообіцяли до 1 липня підготувати мережеві компанії до запуску ринку електроенергії.