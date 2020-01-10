Найєм: за 10 років у «Укроборонпрому» вкрали майже мільярд гривень
За інформацією Найєма, близько 300 тисяч гривень щодня виводили в офшори та розкладали по приватних кишенях
Заступник гендиректора «Укроборонпрому» Мустафа Найєм заявив, що за 10 років державний концерн Укроборонпром поніс 896 млн грн збитків у рамках 583 кримінальних проваджень.
Про це він написав у Facebook.
«Мільярд гривень. Майже стільки вкрали в «Укроборонпрому» за останні 10 років. Це - близько 300 тисяч гривень щодня, які виводили в офшори та розкладали по приватних кишенях», - написав він.
За словами Найєма, в середньому одне кримінальне провадження щотижня відкривали відносно концерну або підприємств-учасників за всі роки його існування.
«На даний момент розслідуванням цих справ зайняті всі правоохоронні органи країни», - підкреслив він.
Найєм заявив, що за весь час існування концерну його керівники самостійно ініціювали тільки половину - 251 кримінальне провадження.
«За шість місяців ми виявили і передали до правоохоронних органів матеріали, за якими вже порушено 85 провадження», - додав заступник гендиректора «Укроборонпрому».
До слова, заступник глави концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм отримав за місяць роботи зарплату в розмірі понад 300 тисяч гривень.