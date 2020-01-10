Найєм: за 10 років у «Укроборонпрому» вкрали майже мільярд гривень



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Заступник гендиректора «Укроборонпрому» Мустафа Найєм

За інформацією Найєма, близько 300 тисяч гривень щодня виводили в офшори та розкладали по приватних кишенях

Заступник гендиректора «Укроборонпрому» Мустафа Найєм заявив, що за 10 років державний концерн Укроборонпром поніс 896 млн грн збитків у рамках 583 кримінальних проваджень.

Про це він написав у Facebook.

«Мільярд гривень. Майже стільки вкрали в «Укроборонпрому» за останні 10 років. Це - близько 300 тисяч гривень щодня, які виводили в офшори та розкладали по приватних кишенях», - написав він.

За словами Найєма, в середньому одне кримінальне провадження щотижня відкривали відносно концерну або підприємств-учасників за всі роки його існування.

«На даний момент розслідуванням цих справ зайняті всі правоохоронні органи країни», - підкреслив він.

Найєм заявив, що за весь час існування концерну його керівники самостійно ініціювали тільки половину - 251 кримінальне провадження.

«За шість місяців ми виявили і передали до правоохоронних органів матеріали, за якими вже порушено 85 провадження», - додав заступник гендиректора «Укроборонпрому».

До слова, заступник глави концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм отримав за місяць роботи зарплату в розмірі понад 300 тисяч гривень.