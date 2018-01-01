Українці все менше передплачують газет і журналів

Кількість передплачених друкованих видань на 2018 рік упала на 13%

За підсумками передплатної кампанії ПАТ «Укрпошта», українці передплатили майже 8,7 млн газет і журналів на 2018 рік. Кількість передплачених періодичних друкованих видань на 2018 рік склала близько 87% в порівнянні з тиражами минулого року. Про це повідомляє пре-служба «Укрпошти». Серед передплачених видань близько 4,9



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Друковані видання переходять на електронні формати

Кількість передплачених друкованих видань на 2018 рік упала на 13%

За підсумками передплатної кампанії ПАТ «Укрпошта», українці передплатили майже 8,7 млн газет і журналів на 2018 рік.

Кількість передплачених періодичних друкованих видань на 2018 рік склала близько 87% в порівнянні з тиражами минулого року. Про це повідомляє пре-служба «Укрпошти».

Серед передплачених видань близько 4,9 млн примірників – загальнодержавної сфери розповсюдження, 3,8 млн – тираж місцевих видань (обласних, міських, районних газет і журналів).

«Наявне щорічне падіння обсягів передплатних видань великою мірою обумовлене загальносвітовою тенденцією збільшення споживачів інтернету та користувачів соціальних мереж та переходом друкованих видань до електронного формату. Так, наприклад, щоденна доставка друкованих газет в Німеччині протягом останніх п’яти років зменшувалась більше, ніж на півмільйона щороку», - зазначають в «Укрпошті».