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    Обережно, шахраї! В Україні пенсіонерів «розводять» за новою схемою

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    Якщо до вас навідалися з пропозицією допомогти з оформленням пенсії &ndash; звертайтеся до поліції - Обережно, шахраї! В Україні пенсіонерів «розводять» за новою схемою

    Якщо до вас навідалися з пропозицією допомогти з оформленням пенсії – звертайтеся до поліції

    Фото з відкритих джерел

    В Україні набирає обертів нова схема обману пенсіонерів

    Уряд дозволив виплачувати пенсії українцям готівкою ще наступні два роки та поки скасував обов’язкове переведення всіх виплат на банківські картки. За 4 місяці, поки люди готувалися до можливих змін, з’явилися десятки ошуканих. Аферисти придумали схему, як виманити гроші у пенсіонерів.

    Шахраї видають себе за працівників банку і пропонують швидко і безплатно перевести пенсію з пошти до фінансової установи. Про це повідомляє «Сьогодні».

    «Вони приходять у квартири пенсіонерів і пропонують їм свої послуги з переоформлення документів. При цьому просять пенсіонерів оформити на себе довіреність. Після того, як шахраї отримують довіреність, починають просто знімати гроші з рахунку пенсіонерів, які нічого не підозрюють», – розповіла експерт з кібербезпеки Наталія Бугайова.

    Попри те, що чиновники місяць тому відклали обов’язкове переведення виплат в банки, довірливих все ж вистачає. Олександр Миколайович, і кілька його родичів віддали шахраям близько 25 тисяч гривень.

    «Щоб ми не втрачали час – багато документів не привозили, вони кажуть: ми самі все зробимо. Дали доручення, і мати дала, і сестра дала, але потім пройшло два тижні, ми повинні були отримувати пенсії, але ми не отримали. Ми заблокували ці рахунки, переоформили», – сказав потерпілий Олександр Андрейченко.

    І ще з десяток як він – ошуканих пенсіонерів-сусідів. Поліція аферистів розшукує. У фінустанові, від імені якої діяли зловмисники, кажуть, що до цього відношення не мають.

    «Банк не виступає ініціатором таких візитів однозначно, тому якщо до клієнтів звертаються певні люди з рекомендацією, що ми прийдемо до вас додому і оформимо вам картку, а клієнт сам не звертався в банк – це очевидно якась шахрайська схема», зазначив представник банківської установи Олександр Жильцов.

    Представники банків нагадали, що жодна фінансова установа не займається такими послугами, тож при пропозиції оформити відомість чи допомогти з отриманням пенсії – краще звернутися в поліції.

    Теги: пенсіонери шахрайство банк гроші поліція уряд послуги
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    Обережно, шахраї! В Україні пенсіонерів «розводять» за новою схемою