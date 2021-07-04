Обережно, шахраї! В Україні пенсіонерів «розводять» за новою схемою

Якщо до вас навідалися з пропозицією допомогти з оформленням пенсії – звертайтеся до поліції

В Україні набирає обертів нова схема обману пенсіонерів

Уряд дозволив виплачувати пенсії українцям готівкою ще наступні два роки та поки скасував обов’язкове переведення всіх виплат на банківські картки. За 4 місяці, поки люди готувалися до можливих змін, з’явилися десятки ошуканих. Аферисти придумали схему, як виманити гроші у пенсіонерів.

Шахраї видають себе за працівників банку і пропонують швидко і безплатно перевести пенсію з пошти до фінансової установи. Про це повідомляє «Сьогодні».

«Вони приходять у квартири пенсіонерів і пропонують їм свої послуги з переоформлення документів. При цьому просять пенсіонерів оформити на себе довіреність. Після того, як шахраї отримують довіреність, починають просто знімати гроші з рахунку пенсіонерів, які нічого не підозрюють», – розповіла експерт з кібербезпеки Наталія Бугайова.

Попри те, що чиновники місяць тому відклали обов’язкове переведення виплат в банки, довірливих все ж вистачає. Олександр Миколайович, і кілька його родичів віддали шахраям близько 25 тисяч гривень.

«Щоб ми не втрачали час – багато документів не привозили, вони кажуть: ми самі все зробимо. Дали доручення, і мати дала, і сестра дала, але потім пройшло два тижні, ми повинні були отримувати пенсії, але ми не отримали. Ми заблокували ці рахунки, переоформили», – сказав потерпілий Олександр Андрейченко.

І ще з десяток як він – ошуканих пенсіонерів-сусідів. Поліція аферистів розшукує. У фінустанові, від імені якої діяли зловмисники, кажуть, що до цього відношення не мають.

«Банк не виступає ініціатором таких візитів однозначно, тому якщо до клієнтів звертаються певні люди з рекомендацією, що ми прийдемо до вас додому і оформимо вам картку, а клієнт сам не звертався в банк – це очевидно якась шахрайська схема», – зазначив представник банківської установи Олександр Жильцов.

Представники банків нагадали, що жодна фінансова установа не займається такими послугами, тож при пропозиції оформити відомість чи допомогти з отриманням пенсії – краще звернутися в поліції.