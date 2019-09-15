Суд повторно розгляне справу ФДМ проти «Укртелекома» Ахметова
Суд скасував рішення судів, які відмовили задовольнити позов ФДМ
Верховний суд України ухвалив направити на новий розгляд справу проти ТОВ «ЕСУ» Ріната Ахметова про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій «Укртелекому» і стягнення $81,9 млн пені за прострочення виконання зобов’язань з виконання інвестпрограми.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на постанову Верховного суду від 28 серпня.
Верховний суд скасував рішення судів, які відмовили задовольнити позов Фонда держмайна до ТОВ «ЕСУ».
Відповідно до постанови, у рішеннях судів першої та апеляційної інстанції не вбачається, на підставі яких саме доказів суди дійшли висновку про здійснення інвестицій саме на суму 450 млн. доларів.
«Посилаючись на наявність у матеріалах справи щорічного кошторису інвестицій ТОВ «ЕСУ», суди не звернули уваги, що зазначені документи стосуються інвестицій чи витрат «Укртелекому», а не «ЕСУ». З огляду на невстановлення судами попередніх інстанцій усіх обставин справи, необхідних для правильного вирішення даного спору, рішення та постанова у частині первісного позову підлягає скасуванню, а справу – спрямовано на новий розгляд», – резюмували у Верховному суді.
У серпні 2019 р. Виконавча служба заарештувала близько 93% акцій «Укртелекому» за борги перед Ощадбанком.