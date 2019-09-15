Суд повторно розгляне справу ФДМ проти «Укртелекома» Ахметова



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Суд скасував рішення судів, які відмовили задовольнити позов ФДМ

Верховний суд України ухвалив направити на новий розгляд справу проти ТОВ «ЕСУ» Ріната Ахметова про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій «Укртелекому» і стягнення $81,9 млн пені за прострочення виконання зобов’язань з виконання інвестпрограми.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на постанову Верховного суду від 28 серпня.

Верховний суд скасував рішення судів, які відмовили задовольнити позов Фонда держмайна до ТОВ «ЕСУ».

Відповідно до постанови, у рішеннях судів першої та апеляційної інстанції не вбачається, на підставі яких саме доказів суди дійшли висновку про здійснення інвестицій саме на суму 450 млн. доларів.

«Посилаючись на наявність у матеріалах справи щорічного кошторису інвестицій ТОВ «ЕСУ», суди не звернули уваги, що зазначені документи стосуються інвестицій чи витрат «Укртелекому», а не «ЕСУ». З огляду на невстановлення судами попередніх інстанцій усіх обставин справи, необхідних для правильного вирішення даного спору, рішення та постанова у частині первісного позову підлягає скасуванню, а справу – спрямовано на новий розгляд», – резюмували у Верховному суді.

Фонд держмайна за підсумками оголошеного восени 2010 року конкурсу на початку 2011 року продав 92,79% акцій «Укртелекому» українській «дочці» австрійської EPIC – ТОВ «ЕСУ» – за 10 млрд 575,1 млн грн. Група «СКМ» українського бізнесмена Ріната Ахметова придбала «ЕСУ» в 2013 році. Позов до суду про розірвання договору з «ЕСУ» ФДМ подав в середині травня 2017 року, вимагаючи також стягнути 2,17 млрд грн пені. До справи як третьої особи на стороні відповідача було залучено Ощадбанк (Київ), в заставі у якого знаходиться зазначений пакет акцій «Укртелекому». У жовтні 2017 року Господарський суд Києва задовольнив позов ФДМ і вирішив повернути 92,791% пакет акцій «Укртелекому» в державну власність і стягнути $ 81,9 млн пені (2,0171 млрд грн) за невиконання інвестиційних зобов’язань. Потім у грудні це рішення підтвердив апеляційний господарський суд. На початку липня 2018 року Верховний суд задовольнив касаційну скаргу «ЕСУ» і направив справу на повторний розгляд суду першої інстанції. У березні 2019 року Фонд держмайна не домігся в апеляційному суді повернення «Укртелекома» у державну власність.

У серпні 2019 р. Виконавча служба заарештувала близько 93% акцій «Укртелекому» за борги перед Ощадбанком.