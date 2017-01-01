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    «Укртелеком» оскаржить арешт його акцій

    У компанії вивчається юридична можливість оскаржити рішення Вищого господарського суду
    Телекомунікаційна компанія «Укртелеком» вважає арешт своїх акцій за позовом Державного експортно-імпортного банку накладеним з порушенням норм законодавства й має намір оскаржити рішення Вищого господарського суду. Про це Українським Новинам повідомив директор із корпоративних комунікацій «Укртелекому» Михайло Шуранов.
    • Сьогодні, 13:48
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    У компанії вивчається юридична можливість оскаржити рішення Вищого господарського суду

    Телекомунікаційна компанія «Укртелеком» вважає арешт своїх акцій за позовом Державного експортно-імпортного банку накладеним з порушенням норм законодавства й має намір оскаржити рішення Вищого господарського суду. Про це Українським Новинам повідомив директор із корпоративних комунікацій «Укртелекому» Михайло Шуранов.

    «Як вам відомо, наразі між «ЕСУ» і кількома банками йде низка судових спорів щодо боргових зобов'язань «ЕСУ», коректного розрахунку їх розміру, а також порядку та строків їх погашення. Арешт акцій «Укртелекому» накладено з порушенням норм законодавства», - заявив він.

    Зараз у компанії вивчається юридична можливість оскаржити рішення Вищого господарського суду.

    Як повідомляли Українські Новини, Вищий господарський суд 14 листопада визнав законним арешт 92,7% акцій «Укртелекому» за позовом Державного експортно-імпортного банку.

    В 2015 році «Укртелеком» взяв на себе зобов'язання викупити у двох держбанків (Ощадбанку й Укрексімбанку) облігації своєї материнської компанії «ЕСУ» (дочка СКМ) на суму 2 млрд гривень.

    Але телеком-операторові так і не вдалося продати свій мобільний актив – «Тримоб», тому в компанії не було грошей на покриття облігацій.

    Строки виплати боргу скінчилися ще в середині березня.

    «ЕСУ» також не розрахувалася за облігаціями, які були випущені компанією з метою фінансування зобов'язань, що виникли після приватизації «Укртелекому» в 2011 році.

     

    Укртелеком
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