«Укртелеком» оскаржить арешт його акцій

У компанії вивчається юридична можливість оскаржити рішення Вищого господарського суду

Телекомунікаційна компанія «Укртелеком» вважає арешт своїх акцій за позовом Державного експортно-імпортного банку накладеним з порушенням норм законодавства й має намір оскаржити рішення Вищого господарського суду. Про це Українським Новинам повідомив директор із корпоративних комунікацій «Укртелекому» Михайло Шуранов.



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У компанії вивчається юридична можливість оскаржити рішення Вищого господарського суду

Телекомунікаційна компанія «Укртелеком» вважає арешт своїх акцій за позовом Державного експортно-імпортного банку накладеним з порушенням норм законодавства й має намір оскаржити рішення Вищого господарського суду. Про це Українським Новинам повідомив директор із корпоративних комунікацій «Укртелекому» Михайло Шуранов.

«Як вам відомо, наразі між «ЕСУ» і кількома банками йде низка судових спорів щодо боргових зобов'язань «ЕСУ», коректного розрахунку їх розміру, а також порядку та строків їх погашення. Арешт акцій «Укртелекому» накладено з порушенням норм законодавства», - заявив він.

Зараз у компанії вивчається юридична можливість оскаржити рішення Вищого господарського суду.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий господарський суд 14 листопада визнав законним арешт 92,7% акцій «Укртелекому» за позовом Державного експортно-імпортного банку.

В 2015 році «Укртелеком» взяв на себе зобов'язання викупити у двох держбанків (Ощадбанку й Укрексімбанку) облігації своєї материнської компанії «ЕСУ» (дочка СКМ) на суму 2 млрд гривень.

Але телеком-операторові так і не вдалося продати свій мобільний актив – «Тримоб», тому в компанії не було грошей на покриття облігацій.

Строки виплати боргу скінчилися ще в середині березня.

«ЕСУ» також не розрахувалася за облігаціями, які були випущені компанією з метою фінансування зобов'язань, що виникли після приватизації «Укртелекому» в 2011 році.