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    «Укрзалізниця» анонсувала відкриття нових міжнародних кас

    На сьогодні українці мають змогу їздити потягами «Укрзалізниці» до 7 країн ЄС
    У 2018 році кількість міжнародних залізничних кас в Україні збільшиться. Про це повідомив в.о голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов у Twitter. «Міжнародних залізничних кас у 2018-му додасться. Почнемо із «Донецької залізниці». Замість Донецька та Луганська відкриємо такі каси
    • Сьогодні, 12:44
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    На сьогодні українці мають змогу їздити потягами «Укрзалізниці» до 7 країн ЄС

    У 2018 році кількість міжнародних залізничних кас в Україні збільшиться. Про це повідомив в.о голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов у Twitter.

    «Міжнародних залізничних кас у 2018-му додасться. Почнемо із «Донецької залізниці». Замість Донецька та Луганська відкриємо такі каси у Маріуполі, Краматорську, Слов’янську, Покровську, Рубіжному та Лисичанську», — повідомив він.

    Як уточнив Кравцов, на сьогодні українці мають змогу їздити потягами «Укрзалізниці» до 7 країн ЄС.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила на 8 січня додатковий рейс швидкісного поїзда Інтерсіті з Києва до Тернополя.

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    ЄС Укрзалізниця українці
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