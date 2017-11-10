«Укрзалізниця» анонсувала відкриття нових міжнародних кас
- Сьогодні, 12:44
-
Розсилка
На сьогодні українці мають змогу їздити потягами «Укрзалізниці» до 7 країн ЄС
У 2018 році кількість міжнародних залізничних кас в Україні збільшиться. Про це повідомив в.о голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов у Twitter.
«Міжнародних залізничних кас у 2018-му додасться. Почнемо із «Донецької залізниці». Замість Донецька та Луганська відкриємо такі каси у Маріуполі, Краматорську, Слов’янську, Покровську, Рубіжному та Лисичанську», — повідомив він.
Як уточнив Кравцов, на сьогодні українці мають змогу їздити потягами «Укрзалізниці» до 7 країн ЄС.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила на 8 січня додатковий рейс швидкісного поїзда Інтерсіті з Києва до Тернополя.