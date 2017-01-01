«Укрзалізниця» отримає від General Electric 30 локомотивів

До кінця року буде підписано угоду про стратегічне партнерство з реалізації 7-річної програми оновлення рухомого складу «Укрзалізниці»

Американський гігант General Electric Transportation в рамках першого етапу проекту з оновлення рухомого складу «Укрзалізниці» поставить залізничної компанії у вересні 2018 року 30 локомотивів, які зібрані в тому числі і з українських запчастин. Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів України з посиланням на домовленості, які



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Дизельний локомотив ТЕ33А виробництва General Electric

До кінця року буде підписано угоду про стратегічне партнерство з реалізації 7-річної програми оновлення рухомого складу «Укрзалізниці»

Американський гігант General Electric Transportation в рамках першого етапу проекту з оновлення рухомого складу «Укрзалізниці» поставить залізничної компанії у вересні 2018 року 30 локомотивів, які зібрані в тому числі і з українських запчастин.

Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів України з посиланням на домовленості, які були досягнуті під час зустрічі керівництва американської компанії з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

У повідомленні наголошується, що до кінця року буде підписано угоду про стратегічне партнерство з реалізації 7-річної програми оновлення рухомого складу «Укрзалізниці».

«Радий, що ми финализировали наші домовленості, і до кінця року всі документи повинні бути погоджені й підписані. Уряд сприятиме цьому процесу», - цитуються в повідомленні слова глави уряду.

Згідно з повідомленням, сторони погодилися, що в рамках виконання всіх домовленостей використання українських виробничих потужностей зросте до 40%. Крім того, досягнута домовленість, що продукція українського виробництва, створена на основі технологій і з дотриманням стандартів GE, буде використана в інших проектах GE Transportation в інших країнах.

GE Transportation підтвердила готовність протягом всього проекту поставляти в Україну технології, проводити навчання фахівців, а також опрацювати можливості доступу до кредитних ресурсів.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що «Укрзалізниця» розраховує на початок спільного виробництва локомотивів з американською компанією General Electric в 2018 році. 3 жовтня президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом і виконавчим директором американської компанії General Electric Transportation Джеймі Міллером, на якій, зокрема, обговорювалися перспективи участі американської сторони у модернізації «Укрзалізниці».

4 жовтня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що «Укрзалізниця» і General Electric Transportation домовилися підписати рамкову угоду про співпрацю. Довідка УНІАН. General Electric – американська багатогалузева корпорація, виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки (в тому числі атомні реактори), газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, побутову та освітлювальну техніку, пластмаси та герметики.