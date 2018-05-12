«Укрзалізниця» планує скоротити кількість нічних потягів

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«Укрзалізниця» має намір переорієнтуватися на денні поїзди

Протягом наступних 10 років «Укрзалізниця» має намір переорієнтуватися на денні поїзди і зробити їх співвідношення з нічними 50 на 50.

Про це заявив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

«У нас є плани на наступні 10 років зробити акцент на денних поїздах. На швидкісні поїзди сьогодні у нас нарікань практично немає. Є певні прогалини в роботі, але ми їх оперативно позбуваємось. Тому є перспективи і плани, щоб у наступні 10 років наполовину перейти на денне швидкісне сполучення», – заявив Кравцов.

За його словами, це абсолютно реально забезпечити, оскільки вже сьогодні статистика свідчить, що у потягах Інтерсіті+, у яких час подорожі в середньому близько 5 годин, заповненість вагонів становить близько 90 відсотків.

«Це один з найвищих показників по швидкісних поїздах в СНД. За ним майбутнє. І ми плануємо зробити такий баланс 50 на 50», – зазначив глава УЗ.

Джерело: Укрінформ