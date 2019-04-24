«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд з Києва до Чернівців



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Загалом «Укрзалізниця» планує призначити до 30 пасажирських поїздів на 100 рейсів

Загалом на свята вже призначено 24 додаткові поїзди та додаткові рейси п’яти графікових поїздів

24 квітня призначено додатковий поїзд №249 Київ - Чернівці на Великодні та травневі свята.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

«Загалом на свята вже призначено 24 додаткові поїзди та додаткові рейси п’яти графікових поїздів. Також Укрзалізниця призначила поїзд № 210 Київ - Маріуполь, яким вирушать учасники фестивалю «Гогольфест», - зазначили в компанії.

Повідомляється, що загалом «Укрзалізниця» планує призначити до 30 пасажирських поїздів на 100 рейсів, що дозволить забезпечити додаткове перевезення понад 100 тис. пасажирів. Заплановані додаткові пасажирські поїзди в сполученнях Київ - Львів, Київ - Чернівці, Київ - Дніпро, Дніпро - Одеса, Харків - Одеса, Львів - Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» з 19 квітня запроваджує курсування безпересадкових вагонів сполученням Дніпро – Перемишль. Безпересадкові купейні вагони Дніпро - Перемишль курсуватимуть з Дніпра з 19 квітня в складі поїзда № 86/85 Новоолексіївка - Львів, перепричеплення на станції Львів до поїзда № 90/89 Львів - Перемишль.