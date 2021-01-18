Міністр інфраструктури анонсував подорожчання залізничних квитків

У березні ціна квитків зросте на 2%, а потім квитки дорожчатимуть щомісяця до кінця року

Квитки почнуть дорожчати з березня 2021 року, – Криклій

В Україні вартість залізничних квитків почне зростати вже з 1 березня 2021 року. Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій сказав в ефірі програми Сніданок з 1+1.

За словами Криклія, у березні ціна квитків зросте на 2%, а потім квитки дорожчатимуть щомісяця до кінця року.

«Заплановано, що від березня щомісяця робитимуть індексацію по два відсотки», ‒ повідомив міністр.

За його словами, два роки не проводилася індексація пасажирських перевезень «Укрзалізниці».

«Індексація планувалася у 2020 році, але були різні коронавірусні обмеження. Зокрема, понад три місяці пасажирські перевезення були зупинені, тому не було сенсу», ‒ сказав він.

До відома, ще у грудні минулого року «Укрзалізниця» повідомила, що у 2021 році планує щомісяця підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повідомила, скільки пасажирів подорожувало протягом першого тижня локдауну.

До слова, менеджмент Укрзалізниці придумав, на кого перекинути неприбуткові приміські перевезення.

Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» почне продавати квитки на потяги через Viber та Telegram.