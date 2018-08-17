«Укрзалізниця» прокоментувала інцидент щодо перекриття пасажирами колій у Львові



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Фото: поліція Львівщини На станції Підзамче люди перекрили колію





Причину блокування громадяни арґументували відсутністю достатньої кількості місць у вагонах

В електропоїзді Львів – Здолбунів, заблокованому обуреними пасажирами на станції Підзамче, було оформлено лише 180 квитків на запропоновані 400 сидячих місць – тому цей поїзд мав би курсувати напівпорожнім, хоча насправді виявився переповненим.

Про це повідомляє прес-служба ПАО «Укрзалізниця».

Зазначається, що 16 серпня на станції Підзамче Львівської залізниці о 18:25 група осіб вийшла на колію та заблокувала рух приміського поїзда №6096 сполученням Львів – Здолбунів. Причину блокування громадяни арґументували відсутністю достатньої кількості місць у рухомому складі.

«Щоб запобігти надзвичайній ситуації, до якої могло призвести блокування головних колій, якими за графіком через цю дільницю курсують інші пасажирські та вантажні поїзди, залізничникам довелося терміново вишукувати резервний рухомий склад. У результаті всім пасажирам запропонували додаткові місця в іншому електропоїзді, призупинивши його санітарно-технічну підготовку до ранкового рейсу на Золочів», - заявили в компанії.

Повідомляється, що близько 19:45 рух поїздів на дільниці було розблоковано.

«Проте втручання сторонніх осіб у роботу магістралі призвело до затримки низки інших, у тому числі приміських та пасажирських поїздів», - повідомили в «Укрзалізниці».