Улов вагою в 140 кг: під Черкасами зловили гігантського сома
- Сьогодні, 06:48
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Розсилка
Фото: Анатолій Макаренко
Біля Черкас підводні мисливці зловили сома вагою 140 кілограмів
Користувачі соцмереж засудили рибалок за браконьєрство
Біля Черкас рибалки виловили величезного сома вагою 140 кг.
Про це повідомив у Facebook екс-глава Державної митної служби України Анатолій Макаренко.
«Знайомі скинули фото. Учора під Черкасами. Підводне полювання. Сом 140 кг», – написав він.
«Це не окунців з лунки «тянути», - пожартував він в підписі під фото величезної риби.
У коментарях до поста користувачі засудили рибалок за браконьєрство.
«На жаль, це поширений останнім часом вид браконьєрства. Полювання взимку, коли сом лежить в ямах. Серед справжніх рибалок, а не т.зв. «видобувачів», це не вітається. Сом зростає в середньому на 1 кг в рік. Думаю, м'ясо 70-80 річної риби не додасть здоров'я», - написав Володимир Моргун.