Улов вагою в 140 кг: під Черкасами зловили гігантського сома

Користувачі соцмереж засудили рибалок за браконьєрство

Біля Черкас рибалки виловили величезного сома вагою 140 кг. Про це повідомив у Facebook екс-глава Державної митної служби України Анатолій Макаренко. «Знайомі скинули фото. Учора під Черкасами. Підводне полювання. Сом 140 кг», – написав він. «Це не окунців з лунки «тянути», - пожартував він в підписі під фото