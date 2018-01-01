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    Улов вагою в 140 кг: під Черкасами зловили гігантського сома

    Користувачі соцмереж засудили рибалок за браконьєрство
    Біля Черкас рибалки виловили величезного сома вагою 140 кг. Про це повідомив у Facebook екс-глава Державної митної служби України Анатолій Макаренко. «Знайомі скинули фото. Учора під Черкасами. Підводне полювання. Сом 140 кг», – написав він. «Це не окунців з лунки «тянути», - пожартував він в підписі під фото
    • Сьогодні, 06:48
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    Біля Черкас підводні мисливці зловили сома вагою 140 кілограмів
    Фото: Анатолій Макаренко
    Біля Черкас підводні мисливці зловили сома вагою 140 кілограмів

    Користувачі соцмереж засудили рибалок за браконьєрство

    Біля Черкас рибалки виловили величезного сома вагою 140 кг.

    Про це повідомив у Facebook екс-глава Державної митної служби України Анатолій Макаренко.

    «Знайомі скинули фото. Учора під Черкасами. Підводне полювання. Сом 140 кг», – написав він.

    «Це не окунців з лунки «тянути», - пожартував він в підписі під фото величезної риби.

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    У коментарях до поста користувачі засудили рибалок за браконьєрство.

    «На жаль, це поширений останнім часом вид браконьєрства. Полювання взимку, коли сом лежить в ямах. Серед справжніх рибалок, а не т.зв. «видобувачів», це не вітається. Сом зростає в середньому на 1 кг в рік. Думаю, м'ясо 70-80 річної риби не додасть здоров'я», - написав Володимир Моргун.

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