Умань готується до Рош Гашана: в місто прибули поліцейські з інших регіонів



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Минулого року до Умані також прилітали ізраїльські полісмени, які допомогали українським колегам дбати про порядок в місті

Десятки тисяч паломників прибудуть до Умані для святкування юдейського Нового року в період із 5 по 14 вересня

До міста Умані Черкаської області прибули перші 60 співробітників патрульної поліції з 12 областей України для надання допомоги в забезпеченні правопорядку під час святкування Рош Гашана - Нового року за юдейським календарем.

Як повідомляє у вівторок сектор комунікації поліції Черкаської області, правоохоронці з різних регіонів перебуватимуть на території Умані до завершення основних масових заходів за участю паломників-хасидів із нагоди святкування Нового року за юдейським календарем.

Загалом публічну безпеку і порядок під час візиту паломників до Умані забезпечуватимуть понад 550 працівників поліції.

Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Валерій Лютий під час шикування поінформував про основні завдання поліцейських, серед яких забезпечення публічної безпеки та порядку, забезпечення безпеки руху в місті та на автодорозі державного значення Київ-Одеса та виявлення адміністративних і розкриття кримінальних правопорушень.

Поліцейським нагадали про необхідність дотримання дисципліни та законності під час несення служби.

Десятки тисяч паломників прибудуть до Умані для святкування юдейського Нового року в період із 5 по 14 вересня.