Умови отримання чеського громадянства стануть жорсткішими



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При подачі документів на громадянство Чехії буде жорсткіше оцінюватися фінансовий стан кандидата, знання мови

Міністерство внутрішніх справ Чехії планує зробити суворішими правила отримання громадянства країни, мотивуючи це міркуваннями безпеки.

Зокрема, при подачі документів на громадянство буде суворіше оцінюватися фінансовий стан кандидата, знання мови і перевірятися відсутність кримінального минулого, повідомляє 420on.cz.

Зазначається, що проект поправок представлено на узгодження відомствам.

Як заявив міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек, мета пропонованих змін у тому, щоб зреагувати на погіршення ситуації у сфері глобальної безпеки. Так, згідно з проектом, у претендентів на громадянство буде оцінюватися відсутність не тільки судимості, а й правопорушень, зокрема, пов'язаних зі зберіганням зброї та недотриманням громадського порядку.

Заявник муситиме довести, що він має достатньо коштів і майна для проживання в країні. Кандидатам, як і раніше, доведеться складати іспит на знання чеської мови та реалій.

Як і раніше, від нього звільняються ті, хто вчився в навчальних закладах Чехії три роки, однак тепер такі заклади мають бути зареєстровані. Це покликано покласти край практиці, коли люди приносять документи, що нібито підтверджують навчання, а насправді не знають мови.

«Недостатній рівень володіння чеською мовою і незнання чеських реалій є серйозною перешкодою для інтеграції іноземців та сприяють їх соціальної ізольованості від суспільства», - заявили в МВС Чехії.

У період з 2014 до 2018 року міністерство отримало 18 229 заяв від іноземців із проханням про чеське громадянство. З міркувань національної безпеки 170 заявок були відхилені.

Раніше повідомлялося, що в Чехії на нещодавніх виборах до Європейського парламенту здобули перемогу проєвропейські політичні партії й сили.